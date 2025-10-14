ترامپ در مراسم امضای «توافقنامه صلح» تایلند و کامبوج حضور خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در مراسم امضای نمادین توافقنامه صلح بین تایلند و کامبوج در اجلاس آتی کشورهای جنوب شرق آسیا حضور خواهد یافت. این را وزیر امور خارجه مالزی به عنوان میزبان اجلاس روز سهشنبه اعلام کرد.
تنشها بین تایلند و کامبوج در ماه ژوئیه به مرگبارترین درگیری نظامی در دهههای اخیر تبدیل شد که به کشته شدن بیش از ۴۰ نفر و آوارگی حدود ۳۰۰٬۰۰۰ نفر از ساکنان محلی انجامید.
طرفین پس از پنج روز درگیری، با میانجیگری جزئی ترامپ، موافقتنامه آتشبس را پذیرفتند، اما پس از آن بارها یکدیگر را به نقض آتشبس متهم کردند.
محمد حسن، وزیر خارجه مالزی، در یک کنفرانس مطبوعاتی در کوالالامپور به خبرنگاران گفت: دونالد ترامپ «مشتاق است تا شاهد توافق صلح تایلند و کامبوج باشد.»
انتظار میرود این رهبر آمریکایی از ۲۶ تا ۲۸ اکتبر در اجلاس اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) در پایتخت مالزی حضور یابد.
هون مانت، نخستوزیر کامبوج اعلام کرده بود که رئیسجمهور آمریکا را برای دریافت جایزه صلح نوبل نامزد کرده بود و پایان دادن به درگیریها را مرهون «دیپلماسی نوآورانه» او دانسته است!
آنوتین چارنویراکول، نخستوزیر تایلند، نیز هفته گذشته گفت نامهای از ترامپ دریافت کرده که در آن رئیس جمهور آمریکا ابراز داشته مایل است دو کشور همسایه درگیریهای خود را حل و فصل کنند.
منبع: خبرگزاری فرانسه