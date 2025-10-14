باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وب سایت «گِرِی زون» در یک گزارش تحقیقی، از وجود یک پناهگاه نظامی اسرائیلی سری در زیر یکی از برج‌های مسکونی در «تل آویو» پرده برداشت. گمان می‌رود که این پناهگاه از جمله اهدافی بوده که موشک‌های ایران در عملیات ۱۳ ژوئن گذشته (۲۴ خرداد ماه) آن را هدف قرار داده‌اند.

بر اساس این تحقیق، «گِرِی زون» مکان یک تاسیسات نظامی و زیرزمینی معروف به «سایت ۸۱» را مشخص کرده است. این تاسیسات، یک مرکز فرماندهی و کنترل اطلاعاتی مشترک میان ارتش آمریکا و اسرائیل محسوب می‌شود و در زیر مجتمع مسکونی «داوینچی» در یک محله شلوغ در مرکز «تل آویو» واقع شده است.

اسناد، ایمیل‌های افشا شده و گزارش‌های اسرائیلی نشان می‌دهند که این تاسیسات از نظر الکترومغناطیسی محافظت می‌شود، تحت نظارت امنیتی شدیدی قرار دارد و با پشتیبانی آمریکا در قالب یک پروژه توسعه‌ای به مساحت حدود ۶۰۰۰ متر مربع ساخته شده است.

«گِرِی زون» اضافه کرد که مقامات اسرائیلی بلافاصله پس از اصابت موشک‌های ایران، محاصره امنیتی اعمال کرده و از نزدیک شدن خبرنگاران یا تصویربرداری از خسارات در منطقه، به ویژه در اطراف مقر وزارت دفاع و مجتمع نزدیک «عزرائیلی»، جلوگیری کردند.

این وب‌سایت اعلام کرد که احتمال داده می‌شود که «سایت ۸۱» به طور مستقیم با مرکز فرماندهی قدیمی‌تر معروف به «گودال» (The Pit) مرتبط باشد که بعدا به تاسیسات زیرزمینی دیگری به نام «قلعه صهیون» (Zion’s Fortress) توسعه یافت.

این افشاگری در حالی صورت می‌گیرد که اتهامات مکرری علیه رژیم تروریستی اسرائیل مبنی بر استفاده از تاسیسات نظامی در داخل مناطق غیرنظامی مطرح است، در حالیکه این رژیم رقبای خود را به استفاده از «سپر‌های انسانی» متهم می‌کند؛ اقدامی که نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه محسوب می‌شود.

منبع: المیادین