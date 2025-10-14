یک وبسایت تحقیقی در افشاگری تکان‌دهنده گزارش داد که حمله موشکی ایران به اسرائیل، راز وجود یک تاسیسات نظامی-اطلاعاتی بسیار محرمانه را فاش کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وب سایت «گِرِی زون» در یک گزارش تحقیقی، از وجود یک پناهگاه نظامی اسرائیلی سری در زیر یکی از برج‌های مسکونی در «تل آویو» پرده برداشت. گمان می‌رود که این پناهگاه از جمله اهدافی بوده که موشک‌های ایران در عملیات ۱۳ ژوئن گذشته (۲۴ خرداد ماه) آن را هدف قرار داده‌اند.

بر اساس این تحقیق، «گِرِی زون» مکان یک تاسیسات نظامی و زیرزمینی معروف به «سایت ۸۱» را مشخص کرده است. این تاسیسات، یک مرکز فرماندهی و کنترل اطلاعاتی مشترک میان ارتش آمریکا و اسرائیل محسوب می‌شود و در زیر مجتمع مسکونی «داوینچی» در یک محله شلوغ در مرکز «تل آویو» واقع شده است.

اسناد، ایمیل‌های افشا شده و گزارش‌های اسرائیلی نشان می‌دهند که این تاسیسات از نظر الکترومغناطیسی محافظت می‌شود، تحت نظارت امنیتی شدیدی قرار دارد و با پشتیبانی آمریکا در قالب یک پروژه توسعه‌ای به مساحت حدود ۶۰۰۰ متر مربع ساخته شده است.

«گِرِی زون» اضافه کرد که مقامات اسرائیلی بلافاصله پس از اصابت موشک‌های ایران، محاصره امنیتی اعمال کرده و از نزدیک شدن خبرنگاران یا تصویربرداری از خسارات در منطقه، به ویژه در اطراف مقر وزارت دفاع و مجتمع نزدیک «عزرائیلی»، جلوگیری کردند.

این وب‌سایت اعلام کرد که احتمال داده می‌شود که «سایت ۸۱» به طور مستقیم با مرکز فرماندهی قدیمی‌تر معروف به «گودال» (The Pit) مرتبط باشد که بعدا به تاسیسات زیرزمینی دیگری به نام «قلعه صهیون» (Zion’s Fortress) توسعه یافت.

این افشاگری در حالی صورت می‌گیرد که اتهامات مکرری علیه رژیم تروریستی اسرائیل مبنی بر استفاده از تاسیسات نظامی در داخل مناطق غیرنظامی مطرح است، در حالیکه این رژیم رقبای خود را به استفاده از «سپر‌های انسانی» متهم می‌کند؛ اقدامی که نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه محسوب می‌شود.

منبع: المیادین

نفوذی‌های جنگ ۱۲ روزه چه کسانی بودند؟ افغانستانی‌ها میان دستگیرشدگان نبوده‌اند
ادامه توهم ضد ایرانی ترامپ: حمله نمی‌کردیم، ایران سلاح هسته‌ای داشت
وابستگی حیاتی اسرائیل به سلاح و پول آمریکا
بدون سلاح و پول آمریکا، جنگ اسرائیل علیه غزه، لبنان و ایران رخ نمی‌داد
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۶ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
ما همه نقاط رو زدیم، به سمت اسراییل شلیک کردیم چون برای ما فرقی نداره دختر بچه و پیرزنو پیرمرد اسراییلی با افسر ارتشیشون،همشون صهیون هستنو باید طعم خشونت مقتدرانه مارو بچشن،احسنت به دلاوران سپاه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۳ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
دقیقا درسته و ما راز پنهان آنان را میدانیم. ما مرکز اصلی و نگهداری کلاهک های هسته ای آنان را نیز میدانیم بر خلاف آنچه تصور میشود مرکز اصلی دیموناست.اگر ملاحظاتی شده فقط بخاطر کشورهای همسایه این رژیم جعلی اسرائیل است.ما برنامه ای برای آنها تدارک دیده ایم که اگر دست از پا خطا کنند اسرائیل را بطور کامل شخم خواهیم زد.از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب از موشک های سری ما که هنوز استفاده نکرده ایم در امان نخواهند بود.اندکی صبر سحر نزدیک است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
بابا بسه این داستان سراییتون. این دیگه چی بود بعد از 4 ماه یهو به ذهنتون رسید. به داد مردم برسید این داستانا دردی رو دوا نمیکنه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
خوب الان مشکلات مردم حل شد؟
۱۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
برادر من عزیز من بسه بسه بستونه دیگه،یه سری به بازار بزنین ببینین چه خبره،وضع مردم خوب نیس چرا نمیفهمین...اوضاع خطرناکه به قران ،ما این کشورو دوست داریم دلمون نمیخاد خدای ناکرده اشوبی هرج و مرجی بشه،،،
۵
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۳ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
الان از اینکه موشکها جانت رو نجات داده شاکی هستی خب وقتی میگن انتخابات رو جدی بگیرید و درست انتخاب کنید برای همینه. زمان روحانی او رو انتخاب کردی که ظریف بره برجام رو به ایران تحمیل کنه و الان باید درد بکشی. الان هم باقی‌مانده اون دولت رو انتخاب کردی. خب درد داره دیگه.
Poland
ناشناس
۰۸:۰۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
جنگ جنگ تا پیروزی.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۲ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
لعنت بر صهیونیست های غاصب
۱۲
۵۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۵ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
این بار همه جا رو بزنید پودر کنید مسکونی غیر مسکونی ندارن همشون نظامی و حرام زاده هستن
۲
۱۴
پاسخ دادن
Poland
ناشناس
۰۸:۰۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
جنگ جنگ تا پیروزی.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
سرزمینهای اشغالی همه شأن یا نظامی بودند و هستند ویا خواهند بود زن و مرد هم فرق یا سربازند یا سرباز احتیاط همه شهرها هدف مشروع هستند
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
واقعا راست گفتن کافران همه را به کیش خود پندارند این صهیونیستهای ملعون خودشان زیر برجها و جهانی شلوغ تعسیساتشان را جا دادن آموخت ساختمانها و بیمارستانهای غزه را به جرم مخفیگاه تعسیسات حماس بمباران و ویران کردن چون خودشان این غلتها را کردن فک کردن حماس هم همین اشتباه را کرده
لعنت الله الی اسرائیل
۱۹
۹۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۲ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
دکترتعسیسات نه طسیصات‌ سهیح حس
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۱ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
غلط رو غلط نوشتی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
تاسیسات
غلط
لعنت الله علی اسرائیل
درست هستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۹ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
مخاطب ۱۷:۲۲ عزیز دیدی اونم مثل شما درست نوشته تاسیسات به دلیل اشتباه تایپی بوجود آمد و خدا خواست و شما هم تکرار کردی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۷ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
دوستان من طسیصاط نوشتم باب شوخی بود ولی دوستان درحد اکابرهستند اومدند نظریه پردازی کنن
Iran (Islamic Republic of)
توران
۱۵:۱۸ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
اکثر مقرهای مهم رژیم صهیونیستی زیر زمین هستن اونم در مرکز شهر های شلوغ چرا که میدونن دشمن شون مقید به اخلاق و اصول انسانی هستش و موقع جنگ همه‌ مقاماتشون فرار میکنن اونجا برا همینه تابحال مقام ارشدی کشته نشده
۲۲
۸۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امین
۲۱:۰۲ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
ضمن تشکر از نظر شما باید بگم که ژنرالهای اسرائیل هم در این حملات کشته شدند. منتها اسرائیل نمیخواد لو بره. دست کم ۶ ژنرال به درک واصل شدند
