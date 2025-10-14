طی ۴۸ ساعت اولیه پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ بیش از ۷هزار نفر از متقاضیان ثبت نام کرده‌اند که فقط از دارندگان فیش تا پایان شهریور ۸۶ بوده‌اند و از ۲۳ مهر اولویت‌های جدید نیز می‌توانند وارد سامانه پنجره واحد سازمان حج وزیارت شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت نام از متقاضیان تشرف به حج تمتع از ۲۰مهر ماه در سراسر کشور آغاز شده و روند نام نویسی از اولویت‌ها، براساس اطلاعیه سازمان در حال انجام است.

اکبر رضایی معاون حج و عمره در این خصوص گفت: طی دو روز ابتدایی مرحله پیش ثبت نام بیش از ۷هزار نفر که همگی از دارندگان اسناد ثبت نامی تا پایان شهریور ۸۶بوده‌اند در سامانه نام نویسی کرده‌اند که استان‌های تهران و خراسان رضوی در این مرحله پیشتاز هستند.

وی افزود: از ساعت ۱۰صبح روز چهارشنبه ۲۳مهرماه نیز اولویت‌های جدید یعنی دارندگان اسناد ثبت نامی تا پایان آبان ماه ۸۶می توانند به سامانه my.haj.ir مراجعه و نام نویسی را قطعی نمایند.

رضایی تاکید کرد: متقاضیان می‌بایست پس از ورود به سامانه همه اطلاعات خود را بروز‌رسانی و سپس مبلغ علی الحساب را واریز کنند که پیش ثبت نام آنها انجام شود.

معاون حج و زیارت سازمان حج تصریح کرد: افرادی می‌توانند کاروان خود را انتخاب کنند که پیش ثبت نام آنها قطعی شده باشد.

رضایی اضافه کرد: کسانی که در ده روز اول پیش ثبت نام کرده باشند در انتخاب کاروان در اولویت هستند.

گفتنی است زمانبندی ثبت نام از اولویت‌ها طبق اطلاعیه پیش ثبت نام به شرح ذیل می‌باشد؛ تمامی دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۶/۳۱از ساعت ۱۰صبح یکشنبه۱۴۰۴/۰۷/۲۰
+دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع 
تا تاریخ۱۳۸۶/۰۸/۳۰از ساعت ۱۰صبح چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
+دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع 
تا تاریخ۱۳۸۶/۰۹/۳۰از ساعت ۱۰صبح شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۶

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حج وزیارت

برچسب ها: حج تمتع ، سازمان حج و زیارت
