رئیس حوزه قضایی خان ببین از تشکیل پرونده درباره مرگ دو کودک دراین حوزه قضایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مجید علیزاده گفت: سه شب پیش فوت دو کودک ۱۲ و ۷ ساله گزارش شد و مادر این دو کودک علت مرگ آنان را، مسمویت پس از خوردن غذای فست فودی، اعلام کرد.

علیزاده افزود: بلافاصله پرونده در دادگستری خان ببین تشکیل و نمونه برداری از محتویات معده کودکان، باقی مانده غذا و نوشیدنی آنان، انجام شد و منتظر اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانونی هستیم.

وی ادامه داد: مغازه فست فودی هم فعلا تا تکمیل تحقیقات پلمب است و از تمام مواد اولیه موجود در این مغازه هم، نمونه برداری صورت گرفته و کار بررسی کارشناسی، در حال انجام است.

علیزاده با تاکید بر این که اعلام نظر قطعی، درباره علت دقیق مرگ این کودکان، منوط به نتیجه نمونه برداری هاست؛ افزود: از پزشکی قانونی خواسته‌ایم، زودتر نتیجه آزمایش‌ها را اعلام کند.

وی افزود: آنچه تاکنون ثابت شده این است که مورد دیگری از مسمویت در بین مشتریان ِ همان شب ِ این مغازه فست فودی، به دادگستری و شبکه بهداشت شهرستان، گزارش نشده است.

منبع: دادگستری

برچسب ها: تشکیل پرونده ، دادگستری
خبرهای مرتبط
دادستان گرگان:
کوتاهی و اهمال در حمایت از تولید و سرمایه گذاری پذیرفته نیست
نظارت بر توزیع عرضه مرغ در آزادشهر / پلمب واحد‌های صنفی گرانفروش با دستور دادستان
حمایت قضائی از تولید در گلستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار پلیس فتای گلستان: پیامک‌های قطع برق جعلی است
امضای دو قرارداد مهم عمرانی در منطقه آزاد اینچه‌برون / گام تازه در مسیر توسعه و جذب سرمایه‌گذاری
تولید ۳۸۰ هزار بوته مرتعی در گنبدکاووس با هدف کاهش بیابان زایی
آخرین اخبار
تولید ۳۸۰ هزار بوته مرتعی در گنبدکاووس با هدف کاهش بیابان زایی
امضای دو قرارداد مهم عمرانی در منطقه آزاد اینچه‌برون / گام تازه در مسیر توسعه و جذب سرمایه‌گذاری
هشدار پلیس فتای گلستان: پیامک‌های قطع برق جعلی است
حضور مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب در برنامه صبحگاهی صدا و سیمای گلستان