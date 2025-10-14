مالزی علت عدم دعوت به نشست شرم‌الشیخ حمایت مشروط از طرح صلح آمریکا عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی، اعلام کرد که کشورش به دلیل حمایت «مشروط» از طرح صلح ۲۰ ماده‌ای ایالات متحده برای غزه، به اجلاس شرم‌الشیخ دعوت نشده است.

نخست‌وزیر مالزی در نشست خبری توضیح داد: «دعوت به این اجلاس تنها برای کشور‌هایی ارسال شد که از طرح آمریکایی به صورت کامل حمایت کرده بودند. ما با وجود اعلام حمایت، شرط خود را مبنی بر پذیرش راه‌حلی جامع شامل بازگرداندن فلسطینیان آواره شده بیان کردیم.»

ابراهیم همچنین افشا کرد: «در تاریخ ۷ اکتبر پیامی از سوی مذاکره‌کنندگان جنبش حماس دریافت کردیم که در آن از ابتکار عمل دونالد ترامپ حمایت شده بود. مالزی نیز اکنون از این طرح پشتیبانی می‌کند چرا که می‌تواند به جنگ پایان داده و زمینه بازگشت فلسطینیان به غزه را فراهم آورد.»

این اظهارات پس از برگزاری نشست شرم‌الشیخ در مصر مطرح شد که با حضور نمایندگان ایالات متحده، مصر و قطر برگزار گردید و منجر به امضای توافق آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و جنبش حماس شد.

دونالد ترامپ در پایان این نشست تأکید کرد: «کشور‌های خاورمیانه باید اکنون متحد شوند و کار را به پایان برسانند. غزه تنها بخشی از مسئله است و هدف اصلی تحقق صلح در سراسر منطقه است.»

این توافق نامه به جنگی دو ساله در نوار غزه پایان داد که در نتیجه آن ده‌ها هزار غیرنظامی به شهادت رسیده و زیرساخت‌های گسترده‌ای نابود شدند.

بر اساس مفاد این توافق، آتش‌بس فراگیری برقرار خواهد شد و در ادامه طرح صلح چندمرحله‌ای شامل آزادی اسرای فلسطینی، بازگشت آوارگان و آغاز فرآیند بازسازی تحت نظارت بین‌المللی اجرا می‌شود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: شرم الشیخ ، آتش بس غزه و اسرائیل ، مالزی
خبرهای مرتبط
حماس تحویل اجساد اسرای اسرائیلی را از سه‌شنبه شب آغاز می‌کند
ترامپ و ادعای تحقق «خاورمیانه جدید» بدون اشاره به حقوق فلسطینیان
ترامپ راهی مصر شد
استرالیا اعزام نیرو به خاورمیانه را بررسی می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای ترامپ: حماس خلع سلاح می‌شود
حمله مجدد آمریکا به کشتی ونزوئلایی
گردان‌های قسام تحویل اجساد اسرای اسرائیلی را تأیید کرد
جزئیات عملیات فرار از زندان «جلبوع» از زبان مغز متفکر آن
جنون بربریت سربازان رژیم صهیونیستی در غزه + تصاویر
تاریخ دیدار ترامپ با شی جین پینگ مشخص شد
شکست هشتمین تلاش برای پایان دادن به تعطیلی دولت آمریکا
آخرین اخبار
شکست هشتمین تلاش برای پایان دادن به تعطیلی دولت آمریکا
جنون بربریت سربازان رژیم صهیونیستی در غزه + تصاویر
جزئیات عملیات فرار از زندان «جلبوع» از زبان مغز متفکر آن
تاریخ دیدار ترامپ با شی جین پینگ مشخص شد
گردان‌های قسام تحویل اجساد اسرای اسرائیلی را تأیید کرد
ادعای ترامپ: حماس خلع سلاح می‌شود
حمله مجدد آمریکا به کشتی ونزوئلایی
حامیان فلسطین پیش از مسابقه فوتبال مقابل اسرائیل در ایتالیا تجمع کردند
اسرائیل فقط به نیمی از تعداد توافق‌شده کامیون‌های امدادرسانی اجازه ورود به غزه را می‌دهد
ترامپ: مرحله دوم آتش‌بس غزه همین الان آغاز می‌شود!
جولانی روز چهارشنبه به مسکو می‌رود
حماس تحویل اجساد اسرای اسرائیلی را از سه‌شنبه شب آغاز می‌کند
شهادت یک نفر در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب غزه
نخست وزیر فرانسه اصلاحات بازنشستگی مکرون را به حالت تعلیق درآورد
افزایش شمار شهدای غزه
گذرگاه مرزی رفح بسته خواهد ماند
۱۳۰۰ اسیر از نوار غزه همچنان در زندان‌های رژیم صهیونیستی هستند
شماری زخمی در حمله پهپادی اسرائیل به خان یونس
فلسطین با مقاومت آزاد خواهد شد
تحویل پیکرهای ربوده شده ۴۵ شهید به بیمارستان ناصر در خان یونس
کمیسیون اروپا طرح گسترش «دیوار پهپادی» را پیشنهاد می‌دهد
آزادی عمر بسیس پس از ۲۳ سال اسارت؛ دیدار با نوه‌ها برای اولین بار
ترامپ به دنبال نجات آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه است
نخست‌وزیر اسپانیا: آتش‌بس به معنی مصونیت از مجازات برای «نسل‌کشی» غزه نیست
اسیر فلسطینی بازگشت، اما خانواده‌اش شهید شدند+ فیلم
از تمایل ترامپ برای تمرکز بر پایان جنگ اوکراین پس از توافق غزه استقبال می‌کنیم
هشدار اتمی لوکاشنکو به ترامپ: تاماهاوک را به کی‌یف ندهید
توضیح مالزی درباره علت دعوت نشدن به نشست شرم الشیخ
موشک ایران، راز اسرائیل را فاش کرد: تاسیسات نظامی زیر برج مسکونی
حضور ترامپ در مراسم امضای «توافقنامه صلح» تایلند و کامبوج