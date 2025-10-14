باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - انور ابراهیم، نخستوزیر مالزی، اعلام کرد که کشورش به دلیل حمایت «مشروط» از طرح صلح ۲۰ مادهای ایالات متحده برای غزه، به اجلاس شرمالشیخ دعوت نشده است.
نخستوزیر مالزی در نشست خبری توضیح داد: «دعوت به این اجلاس تنها برای کشورهایی ارسال شد که از طرح آمریکایی به صورت کامل حمایت کرده بودند. ما با وجود اعلام حمایت، شرط خود را مبنی بر پذیرش راهحلی جامع شامل بازگرداندن فلسطینیان آواره شده بیان کردیم.»
ابراهیم همچنین افشا کرد: «در تاریخ ۷ اکتبر پیامی از سوی مذاکرهکنندگان جنبش حماس دریافت کردیم که در آن از ابتکار عمل دونالد ترامپ حمایت شده بود. مالزی نیز اکنون از این طرح پشتیبانی میکند چرا که میتواند به جنگ پایان داده و زمینه بازگشت فلسطینیان به غزه را فراهم آورد.»
این اظهارات پس از برگزاری نشست شرمالشیخ در مصر مطرح شد که با حضور نمایندگان ایالات متحده، مصر و قطر برگزار گردید و منجر به امضای توافق آتشبس بین رژیم صهیونیستی و جنبش حماس شد.
دونالد ترامپ در پایان این نشست تأکید کرد: «کشورهای خاورمیانه باید اکنون متحد شوند و کار را به پایان برسانند. غزه تنها بخشی از مسئله است و هدف اصلی تحقق صلح در سراسر منطقه است.»
این توافق نامه به جنگی دو ساله در نوار غزه پایان داد که در نتیجه آن دهها هزار غیرنظامی به شهادت رسیده و زیرساختهای گستردهای نابود شدند.
بر اساس مفاد این توافق، آتشبس فراگیری برقرار خواهد شد و در ادامه طرح صلح چندمرحلهای شامل آزادی اسرای فلسطینی، بازگشت آوارگان و آغاز فرآیند بازسازی تحت نظارت بینالمللی اجرا میشود.
