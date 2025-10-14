باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در بحبوحه درخواست‌های مستمر اوکراین از آمریکا برای تحویل موشک‌های دوربرد، الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس هشدار داد که احتمال تحویل موشک‌های کروز آمریکایی «تاماهاوک» به کی‌یف، نه تنها به حل درگیری منجر نخواهد شد، بلکه ممکن است وضعیت را تا حد جنگ هسته‌ای تشدید کند.

لوکاشنکو، که از برجسته‌ترین متحدان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به شمار می‌آید، در نشستی درباره وضعیت جهانی و توسعه روابط بلاروس و آمریکا گفت: «موشک‌های تاماهاوک این مسئله را حل نخواهند کرد».

او افزود که «دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، احتمالا این موضوع را بهتر از هر کس دیگری درک می‌کند و برای تحویل این تسلیحات مرگبار و اجازه دادن به حمله در عمق روسیه، آن‌طور که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، می‌خواهد، عجله‌ای ندارد.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که قرار است زلنسکی روز جمعه آینده با ترامپ در واشنگتن دیدار کند تا در مورد امکان تحویل موشک‌های دوربرد از جمله «تاماهاوک» به کشورش بحث کند.

در همین حال، کرملین هفته گذشته هشدار داد که تامین موشک‌های «تاماهاوک» برای اوکراین، در صورت وقوع، یک تنش‌زایی خطرناک خواهد بود، زیرا این موشک‌ها قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای را دارند.

رئیس‌جمهور آمریکا چند روز پیش اعلام کرده بود که تصمیم خود را در مورد عرضه موشک‌های «تاماهاوک» به اوکراین گرفته است، اما اشاره کرد که هنوز سوالاتی دارد که می‌خواهد برای جلوگیری از تشدید تنش، با طرف اوکراینی در میان بگذارد. رئیس‌جمهور اوکراین نیز متعهد شده است که از موشک‌های دوربرد برای هدف قرار دادن تاسیسات غیرنظامی استفاده نخواهد کرد.

منبع: العربیه