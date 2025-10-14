باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مرتضی جوکار اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره گروگانگیری یک نفر از شهروندان در یکی از مناطق شهرستان چابهار، بلافاصله پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی جنوب سیستان و بلوچستان افزود: با بررسی‌ها صورت گرفته توسط کارآگاهان پلیس مشخص شد گروگان گیران، فرد گروگان رفته را با انگیزه اختلاف مالی ربوده و در منطقه‌ای نامعلوم مخفی کرده‌اند.

وی ادامه داد: با تلاش‌های صورت گرفته، ماموران موفق به شناسایی محل مخفیگاه گروگان گیرها شده، و طی عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه آنها را در محل دستگیر و فرد گروگان گرفته شده را آزاد کردند.

جوکار بیان کرد: از مخفیگاه متهمان، تعداد سه قبضه سلاح کلاشینکف به همراه هفت تیغه خشاب و 156 عدد فشنگ جنگی، تعداد دو قبضه سلاح کلت کمری به همراه پنج تیغه خشاب و 76 عدد تیر جنگی و دو عدد بیسیم دستی، کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی جنوب سیستان و بلوچستان ادامه داد: متهمان دارای دو دستگاه خودروی سواری بوده که در بازرسی از آن مقدار تقریبی سه کیلوگرم انواع مخدر که به صورت ماهرانه‌ای جاساز و پنهان شده بود کشف، ضبط شد.