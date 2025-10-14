باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کرملین روز سهشنبه اعلام کرد که از تمایل دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده برای تمرکز بر جستجوی یک راهحل صلحآمیز به منظور پایان دادن به درگیری در اوکراین، پس از دستیابی به آتشبس در غزه استقبال میکند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت که روسیه همچنان برای گفتوگوها آماده است و امیدوار است که ایالات متحده بتواند نفوذ خود را بر اوکراین در راستای دستیابی به یک توافق صلح اعمال کند.
سخنگوی کرملین افزود: روسیه امیدوار است که نفوذ آمریکا و مهارتهای دیپلماتیک فرستادگان ترامپ، کییف را به ایفای نقشی فعال در حل مناقشه ترغیب کند.
او گفت: در حال حاضر هیچ تماسی بین روسیه و ترکیه درباره بحران اوکراین برقرار نیست.
منبع: رویترز