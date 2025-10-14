معاون فنی مهندسی ساتبا گفت: نرخ برق عرضه‌شده در بورس انرژی بر ساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود اگر خریداران به این قیمت‌ها اعتراض دارند، باید بدانند که دولت هیچ دخالتی در عرضه و تقاضا ندارد.

علیرضا پرنده مطلق، معاون فنی مهندسی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت انتخاب زمین مناسب برای احداث نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: برای اتصال به شبکه، باید زمین‌های نزدیک به شبکه و پست‌های برق انتخاب شود، زیرا فاصله گرفتن از شبکه‌ها باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود که این هزینه‌ها باید توسط سرمایه‌گذار تأمین گردد. نزدیک بودن به شبکه نه تنها هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه تأمین زیرساخت‌ها برای انتقال توان تولیدی نیروگاه را نیز تسهیل می‌کند. 

اوهمچنین به موضوع قیمت برق در بورس انرژی اشاره کرد و افزود: نرخ برق عرضه‌شده در بورس انرژی بر ساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اگر خریداران به این قیمت‌ها اعتراض دارند، باید بدانند که دولت هیچ دخالتی در عرضه و تقاضا ندارد. در واقع، اگر کسی می‌گوید که قیمت برق بالا است، به این معناست که از نظر او خرید این برق صرفه اقتصادی ندارد. در مقابل، اگر کسی این برق را خریداری کرده، به این معناست که برای او صرفه اقتصادی داشته است. 

پرنده مطلق ادامه داد: ما باید به دو جنبه توجه کنیم؛ یکی هزینه برق مصرفی و دیگری هزینه فرصت از دست رفته. به عنوان مثال، اگر من برق را با قیمت ۶۰۰۰ تومان خریداری کنم تا کالا تولید کنم، این هزینه به نوعی به من تحمیل می‌شود. بنابراین، این موضوع به عرضه و تقاضا و تصمیم‌گیری خریداران بستگی دارد. 

