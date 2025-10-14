دولت با ابلاغ آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو، مسیر جدیدی برای فعالیت پلتفرم‌های سلامت در کشور تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو  با مشارکت وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات و نمایندگان بخش خصوصی تدوین شده است. پیگیری‌های کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نقش کلیدی در هموارسازی مسیر قانونی فعالیت پلتفرم‌ها و تضمین رقابت سالم در حوزه دارورسانی آنلاین ایفا کرده است، تا هم نظارت سلامت حفظ شود و هم توسعه اقتصاد دیجیتال سلامت تسهیل شود.

 در شش ماه گذشته، دارورسانی آنلاین یکی از پرچالش‌ترین مباحث سلامت دیجیتال بود. با وجود محدودیت‌تراشی‌ها و مخالفت‌های مکرر از سوی سازمان غذا و دارو و برخی تشکل‌های صنفی مانند انجمن داروسازان – که با استناد به «حفظ سلامت جامعه» در پی ایجاد انحصار بودند – گفت‌و‌گو و تعامل میان نهاد‌ها سرانجام به نتیجه رسید و مسیر قانونی فعالیت پلتفرم‌های سلامت هموار شد.

با آنکه وزارت بهداشت ترجیح می‌داد فرآیند تدوین آیین‌نامه را با مشارکت محدود بخش خصوصی پیش ببرد، اما استدلال‌های مستند و منطقی نمایندگان صنف سبب شد بخش قابل توجهی از دیدگاه‌های آنان در نسخه نهایی لحاظ شود. هدف از این اصلاحات، حمایت از نوآوری، ایجاد رقابت سالم و تضمین شفافیت در زنجیره توزیع دارو بود.

در نهایت، با امضای وزرای بهداشت و ارتباطات، آیین‌نامه ابلاغ شد و انتظار می‌رود اجرای دقیق آن، علاوه بر حفظ نظارت‌های سلامت، زمینه‌ساز توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال سلامت در کشور باشد. هرچند سخت‌گیری‌های سازمان غذا و دارو در تدوین این آیین‌نامه در مواردی بیش از حد و غیرضروری عنوان شده، اکنون از این سازمان انتظار می‌رود به مفاد مصوب پایبند باشد و با همکاری سایر نهادها، اجرای روان و بی‌حاشیه آن را تضمین کند.

کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرد که امیدوار است با اجرای دقیق و همکاری تمامی نهاد‌های ذی‌ربط، آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو بتواند ضمن حفظ سلامت جامعه، مسیر توسعه پایدار و شفاف اقتصاد دیجیتال سلامت را هموار کند و زمینه‌ساز نوآوری و رقابت سالم در این حوزه باشد.

برچسب ها: خرید دارو ، خرید اینترنتی
