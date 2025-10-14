باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه بارسلونا امروز (سه‌شنبه، ۲۲ مهر) اعلام کرد روبرت لواندوفسکی دچار مصدومیت شده است.

در بیانیه این باشگاه کاتالانی آمده است که این بازیکن باتجربه دچار پارگی در عضله دوسر ران پای چپ شده است.

این بیانیه تاکید شده است که بازگشت لوا به میدان، به سرعت بهبودش بستگی دارد.

این مصدومیت در حالی برای این بازیکن رخ داده است که بحث‌ها درباره کاهش اهمیت او در تیم و احتمال خروجش از باشگاه در پایان فصل افزایش یافته است.

لواندوفسکی در فیفادی اخیر برای تیم ملی لهستان به میدان رفت و موفق به گلزنی شد و این نشان می‌دهد او در اردوی تیم ملی لهستان مصدوم شده است.

این بازیکن باتجربه در فصل جاری نتوانسته است که درخشش خود را در ترکیب آبی‌اناری‌ها تکرار کند؛ به طوری که در بیشتر بازی‌ها یا مصدوم بوده یا نیمکت‌نشین و با این حال با زدن چهار گل به همراه فران تورس بهترین گلزن بارسا به شمار می‌آید.