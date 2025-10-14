مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر از توزیع بیش از ۷ تن مرغ گرم با قیمت مصوب در شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - آقاجانی دلاور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر از توزیع بیش از ۷ تن مرغ گرم در شهرستان خبر داد و گفت: به منظور تضمین تامین و توزیع مرغ گرم با قیمت مصوب و جلوگیری از گرانی‌های غیرمجاز، به طور مستمر بازدید‌های میدانی گسترده از مراکز توزیع و فروش مرغ گرم در سطح شهر بابلسر در حال انجام است و تلاش برای افزایش نظارت‌ها و جلوگیری از تخلفات احتمالی ادامه دارد.

او افزود: تامین مرغ گرم به میزان کافی و با قیمت مصوب، بخش مهمی از سیاست‌های تنظیم بازار جهاد کشاورزی است و با همکاری فروشگاه‌های منتخب و توزیع‌کنندگان رسمی، توزیع این محصول با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب در دستور کار قرار دارد.

آقاجانی دلاور با تاکید بر برخورد قانونی با واحد‌های متخلف، گفت: از هیچ تلاشی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دریغ نخواهیم کرد.

او با بیان اینکه شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را به صورت حضوری یا تلفنی به این مدیریت و یا سایر دستگاه‌های نظارتی اعلام کنند، افزود: این اقدامات در راستای اجرای طرح نظارت بر بازار و به منظور جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمت‌ها و احتکار کالا‌ها انجام می‌شود.