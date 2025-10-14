اسپورت چین در گزارشی بنیامبن فرجی را استعداد ناشناخته و غول کش معرفی کرد که عملکردش با تحسین کارشناسان همراه بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ستاره نوظهور ایران که از سوی برنامه فدراسیون بین‌المللی تنیس روی میز تأمین مالی می‌شود، لین شیدونگ مدعی را برد تا مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد.

ستاره ۱۵ ساله ایرانی، در مسابقات قهرمانی آسیا سال گذشته وانگ چوچین را شکست داد و سپس در مسابقات قهرمانی آسیا امسال لین شیدونگ را شکست داد و عنوان برترین غول‌کش تنیس روی میز آسیا را از آن خود کرد. این بازیکن جوان با استعداد مدت‌هاست که توسط فدراسیون جهانی تنیس روی میز شناخته شده و برای دو سال متوالی از برنامه "چشم‌انداز آینده" این نهاد بودجه دریافت می‌کند. 

سایت چینی در ارزیابی از دیدار فرجی و شیدونگ نوشت: لین جرات نمی‌کرد ضربات محکمی بزند. بچه‌ای که آن طرف بود آنقدر‌ها هم قدرتمند به نظر نمی‌رسید ولی لین شیدونگ جرات نکرد ضربه محکمی بزند و تنها منتظر اشتباه رقیبش بود تا امتیاز بگیرد. 

این سایت در ادامه مطلب خود با این عنوان که "بازی‌که نباید می‌باختیم را باختیم" نوشت: فرجی ویژگی‌های منحصر به فردی دارد. تطبیق بازی با ضربات چرخشی او فوق‌العاده دشوار است و لمس توپ او استثنایی است. بک‌هند او به خوبی لین شیدونگ است و در لحظات حساس حاضر است سخت بجنگد. چرا لین شیدونگ جرات نکرد در بازی تعیین‌کننده ضربه محکمی بزند؟ چون نمی‌توانست ضربات چرخشی این بازیکن را مهار کند! بنیامین فرجی یک غول کش واقعی و استعداد ناشناخته است.

در پایان این مطلب آمده است: فرجی یکی از بازیکنان کلیدی است که توسط برنامه "نگاه به آینده" فدراسیون جهانی تنیس روی میز به همراه هانا گودا بازیکن جوان مصری تأمین مالی می‌شود. این برنامه یک ابتکار مشترک بین صندوق همبستگی المپیک و فدراسیون جهانی تنیس روی میز است. لیو گولیانگ، رئیس فدراسیون تنیس روی میز چین، نقش کلیدی در این ابتکار ایفا کرده است.

البته فرجی هنوز در سال‌های اول دوران حرفه‌ای اش است و تکنیک او به طور کامل توسعه نیافته و کیفیتش نیاز به بهبود دارد. پتانسیل او هنوز باید شکوفا شود. فدراسیون جهانی تنیس روی میز با حمایت از بازیکنان جوان از فرهنگ‌ها، پیشینه‌ها و سبک‌های بازی متنوع، آنها را با اردو‌های آموزشی بین‌المللی و مسابقات اضافی حمایت می‌کند. این نهاد می‌داند که اگر قرار است تنیس روی میز به یک ورزش محبوب‌تر تبدیل شود، نمی‌تواند اجازه دهد چین در آینده بر این ورزش تسلط یابد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۶ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
بار اول که چین رنک رو برد چه‌ کار کردین براش ؟ بار دوم چه کار می کنید ؟ بار سوم اگر رفت یه جا دیگه نگید ما براش همه کار کردیم ! هر کاری در زمانش باید قدردانی شود بعدش دنبال سیاسی بازی نباشید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۱ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
انشاالله دیده می شود همه ما امیدواریم مثل همه ورزشکاران درجه یک ایرانی و علاوه بر تقدیرهای درخور یک ورزشکار جهانی، پاداش مالی عالی براش در نظر گرفته شود
ولی شما نگران نباش این پسر یک ایرانی فرزند یک مربی ایرانی اصیل در هیچ شرایطی نمیره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
ماشالا به این پسر با استعداد ایرانی
امیدوارم سال های سال بدرخشی
۰
۰
پاسخ دادن
