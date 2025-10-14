باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
آقا تقی خوش رکاب بدرقه شد + فیلم

مراسم تشییع مرحوم محمد کاسبی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون با حضور گسترده مردم در حوزه هنری آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیکر زنده یاد محمد کاسبی بازیگر فقید سینما و تلویزیون امروز با حضور هنرمندان و مردم قدرشناس از حوزه هنری تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

 

تسلیت خاص کامیون‌داران برای درگذشت محمد کاسبی + فیلم

پایان سفر راننده خوش رکاب + فیلم

نقش‌آفرینی محمد کاسبی در «مرگ دیگری» + فیلم

