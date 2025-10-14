باشگاه خبرنگاران جوان - دومین نشست مجمع بانوان ادوار مجلس با موضوع انتخاب هیئت‌رئیسه مجمع در مرکز امور نمایندگان برگزار شد.

این جلسه که با حضور عبدالعلی رحیمی مظفری رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس برگزار شد، پس از رای‌گیری عشرت شایق به‌عنوان رئیس، زهرا پیشگاهی و فاطمه آجرلو به‌عنوان نواب، سکینه الماسی به‌عنوان سخنگو و رفعت بیات به‌عنوان دبیر مجمع بانوان نماینده ادوار انتخاب شدند.

تقویت نقش زنان در سیاست‌گذاری، مدیریت و سازندگی با‌ بهرمندی از بانوان نماینده ادوار

رحیمی مظفری رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس گفت: مجمع بانوان ادوار مجلس با هدف بهره‌گیری از دانش و تجربه بانوان نمایندگان ادوار مجلس در فرآیندهای قانون‌گذاری و مسائل مرتبط با زنان و خانواده تشکیل شده است.

به گفته وی قرار است این مجمع با استفاده از ظرفیت‌های مشورتی و پژوهشی بانوان ادوار، به کمیسیون‌ها و مراکز پژوهشی مجلس در تصمیم‌گیری‌های کلان کمک می‌کند.

رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس همچنین افزود: این مجمع می‌تواند با ایجاد شبکه نخبگانی و منسجم بانوان جامعه‌ساز و ارائه برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، نقش زنان را در سیاست‌گذاری، مدیریت و سازندگی اجتماعی تقویت کند و پشتوانه‌ای قوی برای پیشرفت روزافزون کشور فراهم آورد.

جلوگیری از بروز تصمیم‌های غیرعملی یا ناکارآمد با استفاده از نقش کلیدی زنان ادوار

در ادامه شایق رییس مجمع نمایندگان بانوان ادوار در این جلسه با اشاره به دلایل تشکیل مجمع بانوان نماینده ادوار مجلس و اهداف این مجمع، گفت: در ابتدا از رئیس مجلس بایت کیاست، دانایی و اهمیت به نمایندگان ادوار به ویژه بانوان ادوار قدردانی می‌کنم اما بهتر است با پیگیری و رفع موانع احتمالی در مسیر ما به این اقدام شایسته خود را منحصه‌ظهور برسانند.

شایق در تشریح نقش مرکز امور نمایندگان در استفاده از ظرفیت نیروی‌های انسانی متخصص، با تجربه و کاربلد در جایگاه مشاوره برای حل مسائل کشور به ویژه در حوزه زنان، اظهار کرد: ابتدا اینکه به‌یقین به‌کارگیری تخصص و تجربه زنان دارای تجربه خدمت در مجلس و آشنا با فرآیندهای قانون‌گذاری می‌توانند تحلیل‌های دقیق و عملیاتی به دنبال داشته باشد.

وی تاکید کرد: این مرکز با استفاده از تجربه، تخصص و شبکه زنان نماینده ادوار می‌تواند نقش کلیدی در پیشنهاد، اصلاح و نظارت بر سیاست‌های ملی در حوزه زنان ایفا کند و از بروز تصمیم‌های غیرعملی یا ناکارآمد جلوگیری کند.

نماینده دوره هفتم مجلس با اشاره به اینکه مرکز امور نمایندگان می‌تواند به‌عنوان مرکز مشاوره سیاستی عمل کند و دولت، مجلس و نهادهای تصمیم‌گیرنده را در تدوین قوانین و برنامه‌ها هدایت کند، گفت: گردهم‌آوری زنان نماینده ادوار توسط مرکز امر نمایندگان به‌عنوان شبکه‌ای از کارشناسان می‌تواند به تبادل تجربیات و شناسایی مشکلات ملی و منطقه‌ای کمک کند.

این نماینده سابق مجلس که معتقد است تجربه زنان نماینده ادوار مجلس در کمیسیون‌ها و کمیته‌های مختلف، امکان ارائه راهکارهای تخصصی و واقع‌بینانه برای مشکلات اجتماعی و اقتصادی زنان و خانواده را فراهم می‌کند، توضیح داد: ارائه پیشنهادهای اصلاحی یا تکمیلی برای طرح‌های قانونی مرتبط با زنان و خانواده، براساس تجربه عملی و مطالعات میدانی بانوان نماینده ادوار را نیز باید به این موارد افزود.

ارائه راهکارهای اجرایی برای حل مشکلات زنان در حوزه‌هایی مانند اشتغال، بهداشت و عدالت اجتماعی

وی ادامه داد: این شبکه می‌تواند مشکلات زنان و خانواده را در حوزه‌های مختلف مانند اشتغال، آموزش، بهداشت و عدالت اجتماعی را شناسایی و راهکارهای اجرایی پیشنهاد دهد، همچنین زنان نماینده ادوار می‌توانند پل ارتباطی بین سازمان‌های دولتی، غیردولتی و زنان جامعه باشند و بازخورد واقعی مردم را منتقل کنند، این ارتباط سبب می‌شود سیاست‌ها بیشتر به نیازهای واقعی زنان جامعه نزدیک باشد.