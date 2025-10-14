وزیر جهاد کشاورزی گفت: در طرح جدید کالابرگ، قیمت کالاهای اساسی همچون گوشت، مرغ و برنج ثابت می ماند و نوسانات قیمت بر روی آن اثر ندارد‌.

باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی گفت: بعدازفرمایش رئیس جمهور، از طرف وزارت جهاد اولین و منسجم‌ترین پیشنهاد ارائه دادیم و این پیشنهاد مورد توجه رئیس جمهور قرار گرفت و ایشان دستور دادند که همین روزها نهایی شود.

وی افزود: مقام معظم رهبری تاکید داشتند که روی برخی کالاهای اساسی همچون گوشت، مرغ، برنج، روغن ثبات قیمت داشته باشیم.

نوری قزلجه ادامه داد: با توزیع این کالابرگ نوسانات قیمت مشمول نخواهد شد و از طریق کالابرگ با قیمت ثابت دریافت خواهند کرد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در شرایط بازار و اقتصاد کلان کشور اگر به هر دلیلی نوسان یا اصلاح قیمت داشتیم، مشمول کالاها برای دریافت کنندگان کالابرگ‌نخواهد شد. اکنون کارهای آن در حال انجام شدن است که امیدواریم هرچه زودتر اجرا شود.