باشگاه خبرنگاران جوان - هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر فوتبال، جمعه ۲۵ مهرماه آغاز میشود. فدراسیون فوتبال اسامی داوران این هفته را اعلام کرد که این اسامی به شرح زیر است:
جمعه ۲۵ مهر
گل گهر سیرجان – چادرملو اردکان
حسین امیدی – بهمن عبدالهی – رضا حیدری – علی سام
VAR: احمد محمدی – مسعود حقیقی
ناظر: سیداحمد صالحی
استقلال – مس رفسنجان
کوپال ناظمی – علیرضا مرادی – علی رعیت – هادی علی نیافر
VAR: میثم حیدری – محمدعلی پورمتقی
ناظر: رحیم رحیمی مقدم
استقلال خوزستان – سپاهان
شهاب محمدی – فرهاد مروجی – علی فرزان منش – میثم عباسپور
VAR: امیرعرب براقی – ایمان کهیش
ناظر: قاسم واحدی
شنبه ۲۶ مهر
پیکان – آلومینیوم
غلامرضا ادیبی – یعقوب سخندان – علیرضا ممبنی- رسول اولیایی
VAR: سیدوحید کاظمی – مهرداد خسروی
ناظر: بابک داوری
ذوب آهن اصفهان – فولاد خوزستان
مصطفی بینش – علی احمدی – وحید هلیرودی – رضا مرادی
VAR: حسن اکرمی – احسان اکبری
ناظر: حسین نجاتی
شمس آذر قزوین – فجر شیراز
بیژن حیدری – یعقوب حجتی – حمید نادری – علی بای
VAR: سعاد وفاپیشه – حسین زمانی
ناظر: شاهین حاج بابایی
خیبر خرم آباد – پرسپولیس
پیام حیدری – فرهاد فرهادپور – حسین مرادی – محمدعلی صلاحی
VAR: وحید زمانی – علیرضا ایلدرم
ناظر: رسول فروغی