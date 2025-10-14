اسامی داوران قضاوت‌کننده در دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر فوتبال مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، جمعه ۲۵ مهرماه آغاز می‌شود. فدراسیون فوتبال اسامی داوران این هفته را اعلام کرد که این اسامی به شرح زیر است:

جمعه ۲۵ مهر

گل گهر سیرجان – چادرملو اردکان

حسین امیدی – بهمن عبدالهی – رضا حیدری – علی سام

VAR: احمد محمدی – مسعود حقیقی

ناظر: سیداحمد صالحی

استقلال – مس رفسنجان

کوپال ناظمی – علیرضا مرادی – علی رعیت – هادی علی نیافر

VAR: میثم حیدری – محمدعلی پورمتقی

ناظر: رحیم رحیمی مقدم

استقلال خوزستان – سپاهان

شهاب محمدی – فرهاد مروجی – علی فرزان منش – میثم عباسپور

VAR: امیرعرب براقی – ایمان کهیش

ناظر: قاسم واحدی

شنبه ۲۶ مهر

پیکان – آلومینیوم

غلامرضا ادیبی – یعقوب سخندان – علیرضا ممبنی- رسول اولیایی

VAR: سیدوحید کاظمی – مهرداد خسروی

ناظر: بابک داوری

ذوب آهن اصفهان – فولاد خوزستان

مصطفی بینش – علی احمدی – وحید هلیرودی – رضا مرادی

VAR: حسن اکرمی – احسان اکبری

ناظر: حسین نجاتی

شمس آذر قزوین – فجر شیراز

بیژن حیدری – یعقوب حجتی – حمید نادری – علی بای

VAR: سعاد وفاپیشه – حسین زمانی

ناظر: شاهین حاج بابایی

خیبر خرم آباد – پرسپولیس

پیام حیدری – فرهاد فرهادپور – حسین مرادی – محمدعلی صلاحی

VAR: وحید زمانی – علیرضا ایلدرم

ناظر: رسول فروغی

