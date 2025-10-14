باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک اسیر فلسطینی آزادشده که در جریان «نسلکشی» در غزه توسط نیروهای اسرائیلی ربوده شده بود، پس از آزادی با خانهای خالی روبهرو شد. همسر و فرزندان او تنها چند هفته پیش از آزادی او، در یکی از حملات رژیم تروریستی اسرائیل، شهید شده بودند.
رژیم تروریستی اسرائیل روز دوشنبه، به عنوان بخشی از جدیدترین توافق تبادل اسرا با مقاومت فلسطین در غزه، ۱۹۶۸ نفر از اسیر فلسطینی را آزاد کرد. در میان آنها ۲۵۰ نفر با حکم حبس ابد و ۱۷۱۸ نفر از اهالی غزه بودند که در طول عملیات اخیر «نسلکشی» اسرائیل ربوده شده بودند.
زندانیان فلسطینی آزادشده گفتند که در زندانهای اسرائیل مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار گرفتهاند و این زندانها را «کشتارگاه» توصیف کردند. طبق اعلام وزارت بهداشت فلسطین، بیش از ۶۷،۰۰۰ فلسطینی در جریان دو سال «نسلکشی» اسرائیل شهید شدهاند.
