در یک تراژدی هولناک، یکی از اسرای فلسطینی پس از بازگشت به غزه متوجه شد که همسر و فرزندانش چند روز پیش در حمله هوایی اسرائیل شهید شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک اسیر فلسطینی آزادشده که در جریان «نسل‌کشی» در غزه توسط نیرو‌های اسرائیلی ربوده شده بود، پس از آزادی با خانه‌ای خالی رو‌به‌رو شد. همسر و فرزندان او تنها چند هفته پیش از آزادی او، در یکی از حملات رژیم تروریستی اسرائیل، شهید شده بودند.

رژیم تروریستی اسرائیل روز دوشنبه، به عنوان بخشی از جدیدترین توافق تبادل اسرا با مقاومت فلسطین در غزه، ۱۹۶۸ نفر از اسیر فلسطینی را آزاد کرد. در میان آنها ۲۵۰ نفر با حکم حبس ابد و ۱۷۱۸ نفر از اهالی غزه بودند که در طول عملیات اخیر «نسل‌کشی» اسرائیل ربوده شده بودند.

زندانیان فلسطینی آزادشده گفتند که در زندان‌های اسرائیل مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار گرفته‌اند و این زندان‌ها را «کشتارگاه» توصیف کردند. طبق اعلام وزارت بهداشت فلسطین، بیش از ۶۷،۰۰۰ فلسطینی در جریان دو سال «نسل‌کشی» اسرائیل شهید شده‌اند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

منبع: قدس نیوز

برچسب ها: اسرای فلسطینی ، نسل کشی
خبرهای مرتبط
نقض آتش‌بس: شهادت ۶ فلسطینی در خان یونس و الشجاعیه
دزدی صهیونیست‌ها از خانه اسرای فلسطینی تبعیدشده
«ما در کشتارگاه بودیم»؛ روایت اسرای فلسطینی از زندان‌های اسرائیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۶ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
واقعا خیلی سخته خدت بهش صبر بده
۰
۱
پاسخ دادن
ترامپ: فکر نمی‌کنم به بهشت بروم
موشک ایران، راز اسرائیل را فاش کرد: تاسیسات نظامی زیر برج مسکونی
یک اسیر فلسطینی پس از ۱۸ سال انفرادی آزاد شد
شهرداری غزه: ۵۰ میلیون تن آوار در خیابان‌هاست
ترامپ و ادعای تحقق «خاورمیانه جدید» بدون اشاره به حقوق فلسطینیان
چین به ترامپ: هم تهدید، هم مذاکره؟ این روش صحبت با ما نیست
طلای جهانی مرز ۴۱۰۰ را شکست
«ما در کشتارگاه بودیم»؛ روایت اسرای فلسطینی از زندان‌های اسرائیل
نقض آتش‌بس: شهادت ۶ فلسطینی در خان یونس و الشجاعیه
استقبال رهبران مقاومت از اسرای تبعیدشده فلسطینی در مصر + فیلم
آخرین اخبار
اسیر فلسطینی بازگشت، اما خانواده‌اش شهید شدند+ فیلم
از تمایل ترامپ برای تمرکز بر پایان جنگ اوکراین پس از توافق غزه استقبال می‌کنیم
هشدار اتمی لوکاشنکو به ترامپ: تاماهاوک را به کی‌یف ندهید
توضیح مالزی درباره علت دعوت نشدن به نشست شرم الشیخ
موشک ایران، راز اسرائیل را فاش کرد: تاسیسات نظامی زیر برج مسکونی
حضور ترامپ در مراسم امضای «توافقنامه صلح» تایلند و کامبوج
۱۰ هزار نفر هنوز زیر آوار هستند/ هزینه بازسازی غزه به ۷۰ میلیارد دلار می‌رسد
احتمال حذف اسم الجولانی از لیست تحریم‌های سازمان ملل
حماس: شهادت شماری از فلسطینیان در غزه نقض توافق آتش‌بس است
جاده مرزی شیخ ابونصر فراهی در آستانه بهره برداری است
راه‌اندازی پروازهای مستقیم بین هند و افغانستان در آینده ای نزدیک
قهرمانی تاریخی افغانستان در رقابت‌های جهانی پهلوانی
مبارزه با قاچاق انسان؛ بازداشت ۲۰۲ مهاجر غیرقانونی توسط طالبان در مرز ایران و افغانستان
بازدید از پروژه تاپی در هرات؛ تأکید بر تسریع کار و رفع چالش‌های پیش‌رو
سفر سرپرست وزارت انرژی طالبان به روسیه برای شرکت در کنفرانس جهانی انرژی
تاماهاوک عصای جادویی برای نجات اوکراین نخواهد بود
توافق افغانستان و هند برای تشکیل کمیته مشترک تجاری
جبهه خلق: مبارزه تا آزادی تمامی اسرای فلسطین ادامه دارد
نقض آتش‌بس: شهادت ۶ فلسطینی در خان یونس و الشجاعیه
الجولانی: نمی‌خواهم با اسرائیل بجنگم
ترامپ: فکر نمی‌کنم به بهشت بروم
ونزوئلا سفارت خود در نروژ را تعطیل می‌کند
طلای جهانی مرز ۴۱۰۰ را شکست
دزدی صهیونیست‌ها از خانه اسرای فلسطینی تبعیدشده
«ما در کشتارگاه بودیم»؛ روایت اسرای فلسطینی از زندان‌های اسرائیل
افغانستان در صدر آسیب‌پذیرترین کشورها در برابر بلایای طبیعی
ساماندهی اتباع در مجلس؛ کلیات طرح سازمان ملی مهاجرت تصویب شد
ترامپ و ادعای تحقق «خاورمیانه جدید» بدون اشاره به حقوق فلسطینیان
یک اسیر فلسطینی پس از ۱۸ سال انفرادی آزاد شد
قطر: گفت‌و‌گو‌ها درباره فاز دوم آغاز شده است