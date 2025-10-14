سرژ اوریه، محمدحسین کنعانی‌زادگان و دو بازیکن تیم پرسپولیس که در اردوی تیم امید بودند، به تمرینات سرخ‌پوشان بازگشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شاگردان وحید هاشمیان تمرین خود را پس از یک روز استراحت در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار کردند.

این تمرین که از ساعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه آغاز شد، مفصل و نسبتا سنگین بود و حدود ۹۰ دقیقه به طول انجامید. نکته بارز تمرین بازگشت سرژ اوریه و محمدحسین کنعانی‌زادگان به تمرینات گروهی در پایان دوران مصدومیت بود. همچنین با پایان اردو و بازی‌های دوستانه تیم ملی امید کشورمان، سهیل صحرایی و محمدحسین صادقی هم به تمرینات اضافه شدند.

پاسکاری، جابه‌جایی، انتقال بازی، پرس و ضد پرس، ارسال از جناحین، شوتزنی، فوتبال شرایطی و برنامه متنوع دیگر بخش‌های مختلف این تمرین را تشکیل می‌دادند. تیم فوتبال پرسپولیس خود را برای بازی هفته هفتم لیگ‌برتر آماده می‌کند و تیم خیبر روز شنبه، میزبان این بازی و سرخپوشان ایران خواهد بود.

