باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- عبدالله سیامند، مدیرعامل شرکت هواپیمایی، با بیان اینکه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، سه فروند از هفت فروند هواپیما در فرودگاه مهرآباد و چهار فروند در فرودگاه امام (ره) طی یک ساعت جابهجا و به مکانهای امن منتقل شدند، گفت: در ایام پیک پروازهای اربعین نیز توانستیم تعداد زیادی از مسافرانی که به دلیل تأخیر و لغو پرواز سایر ایرلاینها امکان انجام پرواز را نداشتند، جابهجا کنیم.
وی با اشاره به عملیات جابهجایی در شرایط خاص پروازی ادامه داد: طی یک ساعت، با همکاری تیم ۷۰ نفره، هواپیماها از تهران تخلیه و به محل امن منتقل شدند.
وی افزود:تأثیر تحریمها بر صنعت هوانوردی همواره محسوس بوده و هیچگاه بیتأثیر نبوده است، اما در عین حال، این فرصت باعث شد تا بسیاری از مسیرها را خودمان پیدا کنیم و با بهرهگیری از شرکتهای دانشبنیان، تعمیرات هواپیما و دیگر فعالیتها را به شکل مؤثرتری پیش ببریم.
وی ادامه داد: این تجربه در واقع فرصتی شد تا سیستم خود را شناسایی و بسیاری از موضوعات را در داخل کشور پیش ببریم. همانطور که پیشتر نیز با شرایط مشابه مواجه بودیم، اکنون نیز تلاش میکنیم با بهرهگیری از توان مجموعههای مختلف مهندسی و عملیاتی، با قدرت و دقت بیشتری فعالیتهای خود را بازنگری و تقویت کنیم.
عضو انجمن شرکتهای هواپیمایی، درباره وضعیت نرخ بلیت هواپیما تا پایان امسال گفت: علاوه بر تورم سالیانه، عواملی همچون افزایش قیمت سوخت، خدماتدهی، هندلینگ و سایر هزینههای جانبی در نرخ بلیتها تأثیرگذار هستند. شرکتهای هواپیمایی تابع سیاستهای کلی سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن شرکتهای هواپیماییاند و امکان تعیین نرخ بهصورت مستقل برای آنها وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی قشم در پاسخ به سؤال باشگاه خبرنگاران در خصوص قیمتگذاری نرخ بلیت گفت: با توجه به افزایش هزینههای مختلف از جمله سن بالای ناوگان و گرانی قطعات، قطعاً هزینههای واقعی شرکتها بیش از نرخهای فعلی است. جلسات متعددی برگزار شده تا بتوانیم به عددی منصفانهتر برای نرخ بلیت برسیم تا شرکتها بتوانند در زمینه قیمتگذاری ثبات و تضمین بهتری داشته باشند.
عبداللهزاده ادامه داد: لازم است حمایتهای مؤثرتری از شرکتهای هواپیمایی صورت گیرد. این حمایتها میتواند شامل ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین و یا پرداخت بخشی از هزینههای فرودگاهی باشد تا ایرلاینها بتوانند در مسیر پایداری اقتصادی حرکت کنند.
وی درباره چشمانداز آینده صنعت هوانوردی گفت: توسعه ناوگان با برنامهریزی دقیق در دستور کار قرار دارد. احیای هواپیماهای زمینگیر در دستور کار هواپیمایی قشم قرار گرفته و تأمین قطعات و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی نیز دنبال میشود. همچنین احیای پروازهای اروپایی از اهداف مهم این برنامهها است.