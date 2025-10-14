سازمان جهانی بهداشت نسبت به افزایش مقاومت دارویی در میان عوامل بیماری‌زا هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - سازمان جهانی بهداشت در سال‌های اخیر نسبت به افزایش نگران‌کننده مقاومت آنتی‌بیوتیکی در میان باکتری‌ها و عوامل بیماری‌زا در سراسر جهان هشدار داده است.

در گزارشی که توسط این سازمان منتشر شده آمده است که «از هر شش عفونت باکتریایی تایید شده آزمایشگاهی که باعث بیماری‌های شایع انسانی در سراسر جهان در سال ۲۰۲۳ شده‌اند، یک مورد در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم بوده است. مقاومت عوامل بیماری‌زا در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است و نرخ رشد سالانه آن ۵ تا ۱۵ درصد است.»

این گزارش بر اساس داده‌های سیستم جهانی نظارت بر مقاومت و استفاده از دارو‌های ضدمیکروبی (GLASS) است که شامل بیش از ۱۰۰ کشور می‌شود و نشان می‌دهد که افزایش مقاومت در برابر آنتی‌بیوتیک‌های ضروری، تهدیدی فزاینده برای سلامت جهانی محسوب می‌شود.

این گزارش برای اولین بار، تخمین‌هایی از شیوع مقاومت در برابر ۲۲ آنتی‌بیوتیک مورد استفاده برای درمان عفونت‌های دستگاه ادراری، عفونت‌های دستگاه گوارش و عفونت‌های خونی، علاوه بر بیماری‌های مقاربتی، ارائه می‌دهد.

این گزارش نشان داد که بالاترین میزان مقاومت در آسیای جنوب شرقی و مدیترانه شرقی مشاهده شده است، جایی که از هر سه عفونت، یک مورد مشاهده شده است، در حالی که در منطقه آفریقا، به یک مورد از هر پنج عفونت رسیده است.

این گزارش به تهدید فزاینده باکتری‌های گرم منفی مقاوم به دارو در سطح جهان، مانند E. coli و Klebsiella pneumoniae اشاره کرد که اغلب منجر به سپسیس، نارسایی اندام و مرگ می‌شوند. در حال حاضر، بیش از ۴۰ ٪ از E. coli و بیش از ۵۵ ٪ از کلبسیلا‌ها در برابر سفالوسپورین‌ها مقاوم هستند و در برخی از مناطق آفریقا، مقاومت از ۷۰ ٪ فراتر رفته است.

این سازمان بر لزوم تقویت سیستم‌های آزمایشگاهی، نظارت فعال و ارسال داده‌ها به سیستم GLASS برای مقابله با این بحران تأکید کرد و خاطرنشان کرد که ۴۸ ٪ از کشور‌ها هنوز این کار را انجام نمی‌دهند.

منبع: Novosti

برچسب ها: سازمان بهداشت جهانی ، سازمان جهانی بهداشت ، مقاومت دارویی ، عوامل بیماری زا
