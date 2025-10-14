باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمد سعید الرز، تحلیلگر سیاسی، اظهار داشت که شتاب دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای توقف جنگ نسل‌کشی رژیم تروریستی اسرائیل در غزه، صرفا محدود به تمایل وی برای دستیابی به صلح نبود، به ویژه اینکه او قبلا تهدید کرده بود که غزه را به جهنم تبدیل خواهد کرد.

الرز افزود که هدف اول این است که دولت ترامپ موقعیت کنونی آمریکا در نقشه خاورمیانه را بررسی کرده و دریافته است که «محور شرق» (چین) در حال پیشرفت در منطقه با نقش توسعه‌ای، همکارانه و متمدنانه خود بوده و حضور قدرتمند خود را در میان کشور‌های این منطقه گسترش می‌دهد، در حالی که همزمان تلاش‌های رئیس‌جمهور آمریکا برای تحقق صلح میان روسیه و اوکراین متوقف شده است.

او توضیح داد که شروع تلاش دولت آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه از همین جا ناشی می‌شود تا راه را برای یک نقش بزرگ آمریکایی در خاورمیانه باز کند. ترامپ نیز این موضوع را آشکار کرد وقتی تاکید نمود که هدف ابتکار او تنها غزه نیست، بلکه ایجاد یک خاورمیانه جدید است.

او ادامه داد: «تلاش نجات‌بخش دوم، برای حفظ اسرائیل از جمله نتانیاهو و کابینه اش است، پس از آنکه خود را در گسترده‌ترین و بزرگ‌ترین انزوای جهانی قرار داده است.»

محمد سعید الرز گفت: «ترامپ صحبت از پایان جنگ می‌کند، در حالی که نتانیاهو اصرار دارد بگوید نبرد هنوز تمام نشده است. همچنین، ابتکار ترامپ در مرحله دوم خود به عقب‌نشینی کامل اسرائیل از غزه تاکید دارد، در حالی که نتانیاهو اعلام کرده است که اسرائیل سه منطقه را در خاک غزه در اشغال خود حفظ خواهد کرد.»

این تحلیلگر خاطرنشان کرد که اعتقاد غالب این است که این دو تلاش (نجات‌بخش) دیر هنگام بوده‌اند. همانطور که نتانیاهو مجبور به چشیدن داروی تلخ شده است بدون آنکه به اهداف خود برسد، ترامپ نیز قادر به اجرای استراتژی خود علیه محور شرق نخواهد بود، زیرا رهبران این محور مدل‌های زنده‌ای را در واقعیت محقق کرده‌اند، در حالی که آمریکا به پرتاب آرزوها و وعده‌ها بسنده کرده است.

منبع: اسپوتنیک