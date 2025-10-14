تحلیلگری سیاسی تاکید کرد که شتاب ترامپ برای توقف جنگ نسل‌کشی اسرائیل علیه غزه، انگیزه‌ای فراتر از صلح‌طلبی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمد سعید الرز، تحلیلگر سیاسی، اظهار داشت که شتاب دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای توقف جنگ نسل‌کشی رژیم تروریستی اسرائیل در غزه، صرفا محدود به تمایل وی برای دستیابی به صلح نبود، به ویژه اینکه او قبلا تهدید کرده بود که غزه را به جهنم تبدیل خواهد کرد.

الرز افزود که هدف اول این است که دولت ترامپ موقعیت کنونی آمریکا در نقشه خاورمیانه را بررسی کرده و دریافته است که «محور شرق» (چین) در حال پیشرفت در منطقه با نقش توسعه‌ای، همکارانه و متمدنانه خود بوده و حضور قدرتمند خود را در میان کشور‌های این منطقه گسترش می‌دهد، در حالی که همزمان تلاش‌های رئیس‌جمهور آمریکا برای تحقق صلح میان روسیه و اوکراین متوقف شده است.

او توضیح داد که شروع تلاش دولت آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه از همین جا ناشی می‌شود تا راه را برای یک نقش بزرگ آمریکایی در خاورمیانه باز کند. ترامپ نیز این موضوع را آشکار کرد وقتی تاکید نمود که هدف ابتکار او تنها غزه نیست، بلکه ایجاد یک خاورمیانه جدید است.

او ادامه داد: «تلاش نجات‌بخش دوم، برای حفظ اسرائیل از جمله نتانیاهو و کابینه اش است، پس از آنکه خود را در گسترده‌ترین و بزرگ‌ترین انزوای جهانی قرار داده است.»

محمد سعید الرز گفت: «ترامپ صحبت از پایان جنگ می‌کند، در حالی که نتانیاهو اصرار دارد بگوید نبرد هنوز تمام نشده است. همچنین، ابتکار ترامپ در مرحله دوم خود به عقب‌نشینی کامل اسرائیل از غزه تاکید دارد، در حالی که نتانیاهو اعلام کرده است که اسرائیل سه منطقه را در خاک غزه در اشغال خود حفظ خواهد کرد.»

این تحلیلگر خاطرنشان کرد که اعتقاد غالب این است که این دو تلاش (نجات‌بخش) دیر هنگام بوده‌اند. همانطور که نتانیاهو مجبور به چشیدن داروی تلخ شده است بدون آنکه به اهداف خود برسد، ترامپ نیز قادر به اجرای استراتژی خود علیه محور شرق نخواهد بود، زیرا رهبران این محور مدل‌های زنده‌ای را در واقعیت محقق کرده‌اند، در حالی که آمریکا به پرتاب آرزوها و وعده‌ها بسنده کرده است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۵ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
کاخ سفید اسراییل را اداره میکند صحیونهای آمریکا کاخ سفیدرا
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۷ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
دیدیم خیلی ترسیدن از کشورای منطقه وهمیشه آمریکا واسراییل موشک بارون میشدن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
اینا دو کشور ابرقدرت دنیا هستن کشورای خاورمیانه چی دارن ک دنبال امنیت باشن یعنی چ کشوری میخاد ب اینا حمله کنه؟؟؟؟؟ ک بترسن عجیبه ولت
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۲ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
اینا طبل توخالی هم نیستند.
Iran (Islamic Republic of)
سرباز حاج قاسم
۲۰:۲۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
لعنت بر ترامپ قمار باز و نتانیاهو کودک کش
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۶ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
آخرش آمریکا سر این اسرائیل خودش را بباد میده
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۸ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
هرکس آمریکا را از اسرائیل جدا بداند کاملا پراشتباه است اسرائیل در واقعیت پیمانکار امریکاست تمام جنایتهائی انجام میدهد در اتاق فکر کاخ سفید تصمیم گرفته میشود
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
جدی میگی؟! ما نمیدونستیم کی فهمیدی خیلی زرنگی بابا. چراخرگوش نشدی انقد زرنگی. آخر هوشی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۹ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
ای ناشناس نادان ۲۱:۱۳ ! من خرگوش و بچه خرگوش زیاد دارم دوست داری؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۹ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
ای ناشناس نادان ۲۱:۱۳ ! من خرگوش و بچه خرگوش زیاد دارم بدم بهت؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
ترامپ خودشیفته سعی کرده به هر نحوی امریکا را از افول و زوال باز گرداند
ولی خودش هم فهمیده که نمیشه
تنها چاره کار برای ترامپ .قبول جهان چند قطبی با مرکزیت کشور چین
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شهروند
۱۶:۱۲ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
لعنت بر ترامپ و نتانیاهو
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۰ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
خاورمیانه نه
درستش غرب آسیا هست
شما که به عنوان رسانه باید این رو درست بگید
برید مطالعه کنید و ببینید درواقع گفتن خاورمیانه یک توهین به ما محسوب میشه
۰
۱
پاسخ دادن
