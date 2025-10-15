اوپو در حال آماده شدن برای عرضه گوشی جدید خود است که از نظر فناوری و قابلیت‌های عکاسی، رقیبی قدرتمند برای جدیدترین آیفون‌ها خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - طبق اطلاعات فاش شده، گوشی اوپو رینو ۱۵ پرو مکس که به زودی عرضه می‌شود، دارای دوربین اصلی سه‌گانه (۲۰۰ + ۵۰ + ۵۰) مگاپیکسلی، شامل یک لنز ماکرو و یک لنز فوق عریض، با قابلیت ضبط ویدیوی ۸ K خواهد بود. دوربین جلوی آن ۵۰ مگاپیکسلی خواهد بود که قادر به ضبط ویدیوی ۴ K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه است.

این گوشی دارای بدنه مقاوم در برابر آب و گرد و غبار مطابق با استاندارد‌های IP۶۸/IP۶۹ و صفحه نمایش ۶.۷۸ اینچی LTPO AMOLED با وضوح ۱۲۷۲/۲۸۰۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز و تراکم تقریبی ۴۵۴ پیکسل در اینچ خواهد بود.

عملکرد عالی این دستگاه توسط اندروید ۱۶ با رابط کاربری ColorOS ۱۶، پردازنده ۳ نانومتری مدیاتک دایمنسیتی ۹۴۰۰، پردازنده گرافیکی Immortalis-G۹۲۵، رم ۱۲/۱۶ گیگابایت و ظرفیت حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت تضمین خواهد شد.

این گوشی همچنین دارای دو اسلات سیم کارت، پورت USB Type-C ۲.۰، تراشه NFC، ریموت کنترل مادون قرمز، اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش و باتری ۶۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژ فوق سریع ۱۲۰ واتی و شارژ بی‌سیم سریع ۵۰ واتی خواهد بود.

منبع: gsmarena

برچسب ها: گوشی جدید ، تلفن همراه ، آیفون ، گوشی اوپو
