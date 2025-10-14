تحقیقات ناسا نشان می‌دهد که زمین در دهه‌های گذشته کم‌نورتر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه جدید بر اساس ۲۴ سال داده‌های ماهواره‌ای ناسا نشان داده است که زمین نور خورشید کمتری را منعکس می‌کند و تفاوت‌های قابل توجهی بین نیمکره شمالی و جنوبی وجود دارد.

تیم تحقیقاتی به داده‌های پروژه CERES ناسا که در سال ۱۹۹۷ آغاز به کار کرد، تکیه کرد. این پروژه با استفاده از ابزار‌های موجود در چندین ماهواره، بودجه انرژی تابشی زمین و ابر‌ها را رصد می‌کند.

با تجزیه و تحلیل داده‌ها، تیم تحقیق متوجه شد که آلبدو زمین - توانایی آن در بازتاب تابش خورشیدی به فضا - به طور قابل توجهی در حال تغییر است. این مطالعه نتیجه گرفت که "هر دو نیمکره در حال تاریک شدن هستند، اما نیمکره شمالی با سرعت بیشتری در حال تاریک شدن است. "

محققان توضیح می‌دهند که نیمکره شمالی تابش خورشیدی ورودی بیشتری را نسبت به نیمکره جنوبی جذب می‌کند و مقادیر فزاینده‌ای از انرژی خورشیدی را جذب می‌کند و همزمان گرمای بیشتری منتشر می‌کند.

عوامل متعددی، مانند پوشش ابر، پوشش برف و بخار آب در جو در این پدیده نقش دارند.

نتایج نشان می‌دهد که نیمکره شمالی در مقایسه با نیمکره جنوبی در حال گرم‌تر شدن است، در حالی که مناطق گرمسیری نیمکره شمالی شاهد افزایش بارندگی هستند. این نشان دهنده تغییر قابل توجه در الگو‌های گردش جوی (سیستم‌های حرکت هوای جهانی و سازمان یافته در جو زمین، ناشی از اختلاف در توزیع گرمای خورشید بین خط استوا و قطب‌ها و چرخش زمین) است. این امر در سیستم‌های آب و هوایی و اقلیمی در سراسر جهان منعکس شده است.

این مطالعه نشان می‌دهد که این عدم تعادل بین دو نیمکره ممکن است در آینده نیز ادامه یابد، زیرا ابر‌ها دیگر نمی‌توانند نقش سابق را در توزیع مجدد گرما در سراسر سیاره ایفا کنند. محققان بر لزوم نظارت مداوم در یک دوره طولانی‌تر برای درک کامل تکامل این تغییرات تأکید می‌کنند.

این مطالعه در مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم منتشر شده است.

منبع: iflscience

برچسب ها: نیمکره شمالی ، نیمکره جنوبی ، گرمای هوا ، ناسا ، نور خوشید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۲ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
آخه این موضوع نیاز به فاش کردن داره
هر عاقلی با کمی تعقل هم متوجه این موضوع میشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کدوم شایعه !
۰۴:۱۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
آقا ما برق نداریم می‌خوام نیروگاه اتمی زنبورنگ بسازم ! اما وقتی می‌خوان کهکشان راه شیری و سیارات داخل اون رو پایان بدهند مثله خورشید و سیاراتی که دور خورشید در حال چرخش هستند به چه دردی میخوره ؟ تازه ، سفینه جهان پیما هم برای خروج از جهان تهیه کردند !!
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
غرب ابرهای ما را می‌دزدند
۰
۱
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
علی
۱۹:۴۸ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
خب داداش ظلم زیاد شده مخصوصا ازجانب خودغرب زمین هم نورش کم شده هم برکتش رفته یه تیر زدم توخال البته بدون شوخی ظلم وبی برکتی که همون خشکسالی وگرمای شدید وغیره
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
خدایا زمین را به نور اوروشن کن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۵ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
بیا
باز بگو چرا برق مصرف میکنی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
چرت وپرت محض
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
لیبرالیسم،تجاوز ب مفهوم کلمات
۰۷:۰۸ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
جوون محمود راس میگن
Iran (Islamic Republic of)
عبدالله
۱۷:۲۱ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
ناسا..سیا..موساد..
هر سه مرکز جاسوسی صهیونیستی هستند که برای استعمار کشورها تاسیس شده اند.
۱
۲
پاسخ دادن
