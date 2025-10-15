باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - ابوالقاسم جراره عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به به این پرسش دلیلعقبماندگی کشورمان در حوزه هوش مصنوعی چیست؟ گفت: ما باید تلاش کنیم تا این قانون هرچه سریعتر تصویب شود و فرآیند تصویب آن تسهیل شود در عین حال، باید دقت لازم نیز در تدوین و اجرای آن صورت گیرد. همانطور که اشاره کردید، متأسفانه ما قرار بود جزو ۱۰ کشور برتر جهان در حوزه هوش مصنوعی باشیم، اما به دلایل مختلف از این هدف عقب ماندهایم و سرمایهگذاری لازم در این زمینه انجام نشد و تلاش کافی صورت نگرفت تا از قافله جهانی عقب نمانیم.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس بیان کرد: برخی کشورهای منطقه، از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس با جدیت بیشتری وارد این عرصه شدهاند، ما باید بپذیریم که هوش مصنوعی به یک نیاز ضروری در دنیای امروز تبدیل شده است. اگر از این فناوری عقب بمانیم، در حوزههای مختلف حکمرانی دچار آسیبهای جدی خواهیم شد. دنیا با سرعت بالایی در این مسیر حرکت میکند و اگر ما با سرعتی کند پیش برویم، نهتنها به آنها نخواهیم رسید، بلکه فاصلهمان هر روز بیشتر خواهد شد بنابراین باید به لحاظ زیرساختی، اعم از قانونی و اجرایی، اقدامات جدیتری انجام دهیم.
این نماینده مجلس اظهار کرد: لازم است تصویب طرح ملی هوش مصنوعی در مجلس با سرعت و دقت بیشتری پیش برود و دولت نیز ملزم شود تا این قوانین را اجرا کند همچنین باید متولی مشخصی برای این حوزه تعیین شود تا مانند فرزندی سرراهی رها نشود. این سازمان باید به شکل دقیق و در سطحی بالاتر از وضعیت فعلی تشکیل شود. در بند «ج» ماده ۶۵ قانون پیشرفت نیز بر این موضوع تأکید شده است که باید در این مسیر حرکت کنیم و دولت موظف است آن را پیگیری کند.
جراره گفت: البته بهتر بود دولت زودتر لایحه مرتبط را تدوین و ارائه میکرد. ما نیز تلاش کردیم تا موضوعات مربوط را تکمیلتر کرده و برای تصویب آماده کنیم تا انشاءالله هرچه سریعتر وارد چرخه قانونگذاری شده و پس از تصویب، زمینه اجرای آن فراهم شود. امیدواریم با اجرای این قانون بتوانیم بخشی از عقبماندگی موجود را جبران کرده و از ظرفیتهای جهانی در حوزه هوش مصنوعی بهتر بهرهمند شویم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره استفاده از هوش مصنوعی در حوزه نظامی بیان کرد: دشمنان و سایر کشورها از این ابزار استفاده میکنند و طبیعتاً ما نیز باید از آن بهره ببریم. هوش مصنوعی تنها یک سامانه نرمافزاری نیست، بلکه نیازمند سختافزارهای پیشرفته است که باید برای بخشهای نظامی کشور تأمین شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: بسیاری از پیشرفتهای فناوری در دنیا از مسیر نهادهای نظامی آغاز شده است. نمونه آن، اینترنت و سایر فناوریهای بزرگ است که ابتدا در حوزه نظامی شکل گرفتند؛ بنابراین نیروهای نظامی ما نیز از این موضوع دور یا بیگانه نیستند. در حال حاضر نیز در برخی موارد از این فناوری استفاده میشود و انشاءالله در آینده بهرهگیری از آن گسترش خواهد یافت.
جراره تصریح کرد: هوش مصنوعی بدون تردید ابزاری راهبردی در حوزه نظامی است. همانگونه که اشاره شد، دشمنان ما از این فناوری بهصورت هدفمند و عملیاتی بهره میبرند و متأسفانه در بسیاری از موارد نیز موفق عمل کردهاند لذا ما نیز باید تلاش کنیم تا هرچه سریعتر از این فناوری در حوزههای مختلف، بهویژه در بخش نظامی، بهرهبرداری مؤثر داشته باشیم و این بخش را بهصورت جدی تقویت کنیم.