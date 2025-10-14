مرحله انتخابی مسابقات اسنوکر آزاد اسکاتلند با حضور امیر سرخوش برگزار شد و نماینده ایران برابر نماینده اسکاتلند به برتری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله انتخابی مسابقات اسنوکر آزاد اسکاتلند که رویداد اصلی رنکینگ در تور جهانی محسوب میشود با حضور تنها نماینده حرفهای ایران در انگلیس برگزار شد.
امیر سرخوش امروز (سهشنبه، ۲۲ مهر، در اولین بازیاش در دور انتخابی به مصاف حریف اسکاتلندی (امان اقبال) رفت و با نتیجه چهار بر سه به برتری رسید.
او در دومین دیدارش چهارشنبه (۲۳ مهر) و از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران به مصاف جردن براون از ایرلند شمالی میرود و در صورت پیروزی در دومین بازیاش جواز حضور در مرحله اصلی این مسابقات را کسب خواهد کرد.
پیش از این حسین وفایی، دیگر نماینده اسنوکر حرفهای ایران، به خاطر جایگاهش در رنکینگ حرفهایهای اسنوکر جهان جواز حضور در مرحله اصلی این مسابقات و حضور در جمع ۳۲ بازیکن پایانی آن را کسب کرده است.