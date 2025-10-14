باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - جعفری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای رستم گفت: نخستین نمایشگاه توانمندیهای تجاری و اقتصادی میان ایران و افغانستان، فرصتی بیبدیل برای افزایش سهم ایران در بازار افغانستان و معرفی ظرفیتهای اقتصادی استان در سطح بینالمللی محسوب میشود.
او افزود: این نمایشگاه از ۲۶ تا ۲۹ مهرماه در بیرجند برگزار خواهد شد و محوری برای جذب سرمایهگذار و تقویت روابط همسایگی است.
جعفری بیان کرد: این رویداد، اولین رویداد بینالمللی است که در نمایشگاه بیرجند میزبانی میشود؛ به همین منظور محوطهسازی، زیرساختسازی و نورپردازیهای لازم برای تقویت زیرساختهای نمایشگاهی انجام شده است تا بیرجند بتواند به عنوان میزبان آینده تجارت ایران و افغانستان جایگاه خود را تثبیت کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: هدف اصلی این رویداد، افزایش سهم ایران در بازار افغانستان، معرفی ظرفیتهای استان و تقویت پیوندهای عاطفی و اقتصادی دو کشور عنوان شده است.
او عنوان کرد: همچنین، در راستای توسعه تجارت، بیش از ۷۵ کیلومتر از جاده مرزی تا فراه آسفالت شده است و امید میرود این مسیر حیاتی در پنج ماهه ابتدایی سال آینده به بهرهبرداری برسد.
جعفری تصریح کرد: یکی از محورهای مهم این نمایشگاه، تمرکز بر افزایش تجارت مرزی و تقویت صادرات و واردات دو کشور است؛ روند تجارت استان با افغانستان در شش ماهه اول امسال رشد صعودی قابل توجهی داشته است.
معاون هماهنگی آمار اقتصادی استانداری خراسان جنوبی اظهار کرد: صادرات قطعی از استان ۱۲۳ درصد در ارزش و ۷۴ درصد در وزن افزایش یافته است. همچنین، سرمایه گذاران افغانستانی تاکنون ۱۷ همت در مرز ماهیرود و زیرساختهای ایران سرمایهگذاری کردهاند و در حوزه جذب ارز، ۵۱ سرمایهگذاری توسط تجار افغان در استان انجام شده است.
او گفت: برگزاری این نمایشگاه کاملاً بر دوش بخش خصوصی است و اتاق بازرگانی به عنوان مجری و گرداننده اصلی آن فعالیت میکند؛ ضمن اینکه دولت در حوزه نظارت عالیه بر امور نظارت دارد و از تمامی دستگاهها، امکانات و ظرفیتهای استانی برای برگزاری این رویداد بزرگ بسیج شدهاند.
جعفری افزود: اگر این گام محکم برداشته شود، در حوزه بینالمللی مورد توجه قرار خواهد گرفت. از مردم شریف استان دعوت میشود تا در مراسم افتتاحیه و اجلاسیه بینالمللی نمایشگاه که روز ۲۶ مهر، ساعت ۹ تا ۱۱:۳۰ در محل فرهنگسرا برگزار میشود، شرکت کرده و حامی این رویداد باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: تاکنون ۴۰۰ تاجر افغانستانی برای شرکت در نمایشگاه درخواست دادهاند و مراحل ویزاسازی در حال انجام است؛ که مدیریت این حجم از پذیرش مهمان، نیازمند تلاشی مضاعف است.
به رویداد ملی ایرانیان جان اشاره کرد و ادامه داد: علاوه بر این، باید توجه داشت که اهمیت رویداد ملی ایرانجان از خود نمایشگاه نیز بیشتر است و باید از ظرفیت آن برای معرفی جامع استان استفاده کرد؛ لذا همافزایی همه مردم برای این رویداد بزرگِ معرفی استان ضروری است تا ظرفیتها به کشور نشان داده شود.