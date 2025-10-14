وزیر جهاد کشاورزی گفت: بنابر تاکید رئیس جمهور توزیع کالابرگ به شکل جدید به زودی اجرا خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه نخستین همایش ملی تامین ملی پایدار در امنیت غذایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص آخرین زمان اجرای توزیع کالابرگ گفت: مسئولیت اجرا با وزارت رفاه است و در خصوص تامین کالا ما وظیفه داریم، اما بنابر تاکید رئیس جمهور به زودی اجرا خواهد شد.

به گفته وی، سعی برآن است که عرضه و تقاضا و بهره وری اثرش در قیمت ها به طور دقیق اعمال کند، اما در عین حال اقشاری از جامعه تحت پوشش کالابرگ کالاهای مورد نیاز را با قیمت های ثابت دریافت کنند.

نوری قزلجه ادامه داد: توزیع کالابرگ‌ جدید با قیمت های مصوب خواهد بود و با حذف ارز از ابتدای زنجیره، قیمت کالاها برای دارنده کالابرگ تفاوتی نخواهد داشت.

وی با اشاره به قیمت مصوب مرغ بیان کرد: قیمت مصوب جدید هرکیلو مرغ زنده ۸۷ هزارتومان، مرغ گرم ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان و تخم مرغ ۹۲ هزارتومان است و با اعلام قیمت مصوب، نرخ دقیق کارشناسی شده است و در صورت فروش با نرخ های بالاتر برخورد جدی می شود.

وزیر جهاد کشاورزی درباره قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید افزود: قیمت خرید تضمینی گندم بعد از ابلاغ اعلام خواهد شد، اما برای کیفیت گندم و استفاده از نهاده هایی که می‌تواند در بهره وری موثر باشد، برای نخستین بار در قیمت گذاری ۲ هزارتومان تفاوت گذاشتیم تا به سمت افزایش بهره وری رویم.

وی در پاسخ به دیگر سوال باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص وضعیت عرضه گوشت تنظیم بازار و اینکه برنامه ای برای توزیع گوشت گوسفند داریم، افزود: توزیع گوشت تنظیم بازار گوشت گوسفندی در فروشگاه های زنجیره ای صورت خواهد گرفت چراکه دام سبک و سنگین وارد می شود، اما با توجه به آنکه به خودکفایی نزدیک می شویم، امیدواریم دیگر گوشتی در آینده وارد نشود.

وزیر جهاد کشاورزی قیمت گوشت یک میلیون تومانی تنظیم بازار اشتباه است که عدد اصلاح شد، اما دیگر با تغییر ارز به مبادله ای دیگر توزیع گوشت با نرخ ۳۰۰ هزارتومان را نداریم و قیمت گوشت وارداتی به تولید داخل نزدیک است که فردا دقیق اعلام می شود.

