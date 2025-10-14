لغو آزمون پیش دفاع متمرکز درخواست دانشجویان دکتری شد

باشگاه خبرنگاران جوان - برخی از دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی از برگزاری طرح پیش ذفاع دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی ابراز نارضایتی کردند و خواستار لغو برگزاری این طرح شدند. این طرح به دلیل مشکلات فراوانی که به وجود آورده است؛ خوستار لغو این طرح شدند.

شهروندخبرنگار ما ا ارسال پیامی خواستار رفع این مشکل شدند.

متن پیام شهروندخبرنگار



درود بر شما لطفا در خصوص لغو پیش دفاع دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی اطلاع رسانی کنید، چون تعداد از ۵هزار نفر عبور کرده است.

