لغو آزمون پیش دفاع متمرکز درخواست دانشجویان دکتری شد

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار لغو آزمون پیش دفاع متمرکز برای دانشجویایان مقطع دکتری شدند و از مسئولان درخواست رسیدگی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - برخی از دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی از برگزاری طرح پیش ذفاع دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی ابراز نارضایتی کردند و خواستار لغو برگزاری این طرح شدند. این طرح به دلیل مشکلات فراوانی که به وجود آورده است؛ خوستار لغو این طرح شدند.
شهروندخبرنگار ما ا ارسال پیامی خواستار رفع این مشکل شدند.

متن پیام شهروندخبرنگار

درود بر شما لطفا در خصوص لغو پیش دفاع دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی اطلاع رسانی کنید، چون تعداد از ۵هزار نفر عبور کرده است.

 

تبادل نظر
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
الهام دهقان مهرجردی
۱۰:۴۸ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
لطفا به این موضوع رسیدگی کنید . شرایط بسبار نامنصفانه است. سال هاست به بهانه اکسپت چند مقاله با وجود تحریم ها و هزینه های بالای دلار و .. این بحث پیش دفاع هم به سختی های این دوره اضافه شده و عملا خیلی از دانشجویان دکتری بعد از دفاع از پروپوزال بخاطر این مباحث سخت و پیچیده و علیرغم پرداخت میلیون ها تومان هزینه از اخذ مدرک انصراف می‌دهند .
Iran (Islamic Republic of)
پیش دفاع ظالمانه و غیر علمی و سلیقه محور
۱۰:۱۳ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
خواهشا شجاعانه و قانونی تجربیات تان از ظلمتکده یا همان جلسه پیش دفاع استکباری و استبدادی را واضح بیان کنید
و فقط به خواهش و التماس و تمنا اکتفا نکنید
Iran (Islamic Republic of)
Nami
۰۹:۳۵ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
باسلام.احتراما؛ با توجه به فشارهای روحیه روانی ناشی از جلسه ناعدالانه پیش دفاع دکتری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و مبالغ بسیار گزاف حاصل از تاخیر در فارغ‌التحصیل این دانشجویان؛ به شدت از تمام رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی و معاونین محترم دانشگاه و تمامی مسئولین محترم و صاحبان کرسی قدرت خواستاریم که پیش دفاع متمرکز دکتری دانشگاه آزاد اسلامی حذف گردد و به روال سابق بازگردد.باتشکر
Iran (Islamic Republic of)
Fa
۰۹:۳۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
از ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی دکتر رنجبر درخواست دارم که پیش دفاع را حذف کنند یا حداقل پیش دفاع متمرکز حذف شود. و اینکه مانند دانشگاه های دولتی از دانشجویان آزاد انتظار داشته باشید.
در دانشگاه های دولتی اینگونه پیش دفاع و چند مقاله مطرح نیست
Iran (Islamic Republic of)
Tata
۰۹:۱۸ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
خواهشا لغوکنید پیش دفاع رو ،بچه های مهندسی ظلمه بخدا مقاله چاپ کنیم با این تحریم ها،بعد پیش دفاع عدم کفایت سه بار چهار .توروخدا حذفش کنید
Iran (Islamic Republic of)
پیش دفاع ظالمانه و غیر علمی و سلیقه محور
۱۰:۰۶ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
خودمانیم غیرت دانشجوها از اساتید راهنما و مشاور خیلی بیشتره
الان بخاطر اهانتی که به دانشجوها میشه و حق شون خورده میشه شجاعانه حرف می زنند و اطهار نظر می کنند
بی چاره اساتید راهنما و مشاور آزاد که دراین جلسات حق نفس کشیدن ندارند و البته اعتراضی هم ندارند چون از آبنده شعلی شان می ترسند و اصلا زندگی و وضعیت دانشجو برایشان اهمیتی ندارد.
Iran (Islamic Republic of)
سراجی
۰۸:۰۵ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
از آقای دکتر رنجبر خواهشمندیم که جهت حذف قانون ظالمانه پیش دفاع که به روح و مال و زندگی دانشجویان دکترا آسیب وارد کرده اقدام نمایند. بنده ورودی سال ۹۳ هستم دانشجوی ممتاز با دو مقاله ISI ولی تاکنون سه بار. در پیش دفاع عدم کفایت شده ام.در پیش دفاع آخر ایرادات جدید به صورتی هست که یا مجبور به ترک تحصیل هستم و یا تغییر عنوان رساله و شروع از صفر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۶ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
سلام خواهش میکنم پیگیری کنید
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۸:۲۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
باسلام و احترام
از باشگاه پژوهشگران جوان بابت پوشش دادن این خبر و همسویی با دانشجویان مظلوم مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی کمال تشکر و امتنان را دارم
