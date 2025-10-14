وزیر جهاد کشاورزی گفت:نرخ تشکیل سرمایه در کشاورزی تقریبا کمتر از ۶۰ درصد جایگاه این بخش در اقتصاد کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در نخستین همایش ملی نقش تامین ملی پایدار در امنیت غذایی گفت: امنیت غذایی امروز در جهان جلوه ویژه‌ای پیدا کرده است؛ به ویژه با آغاز جنگ اوکراین مفاهیم جدیدی در این حوزه پدیدار شده است.

به گفته وی، امروز دیگر مثل گذشته در دنیا غذای فراوان وجود ندارد که بتوان پول داد و غذا خرید.

نوری قزلجه با اشاره به نظریه یک اندیشمند، افزود: این نظریه پرداز عنوان کرده اگر در ۱۰۰ آینده کشوری نتواند امنیت غذایی خود را ۱۰۰ درصد تامین کند، نمی‌تواند در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در برخی کشورها از غذا به عنوان سلاح استفاده می‌شود که خطرناک‌تر از سلاح‌های دیگر است، افزود: امنیت غذایی تعطیل بردار نیست و بر اساس اسناد بالادستی در قانون اساسی خودکفایی کشاورزی و دامداری مسئله جدی است.

به گفته وی، در برخی مسائل مانند آب و خاک سیر نزولی داریم و از طرفی منابع آبی کاهش یافته خاک در اختیار فرسایش یافته و خودکفایی در این شرایط شنا کردن بر عکس جریان آب است.

نوری قزلجه تاکید کرد: در کنار اراده تولیدکنندگان چند مقوله مهم مانند علم و دانش نیز ضروری است. به این ترتیب بتوانیم با کمبود منابع، مسیر خودکفایی را بپیماییم.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای استقرار نظام نوآوری در کشاورزی تامین مالی مقوله مهمی است که نباید از آن غافل شد، افزود: کشاورزان با دانش امروز خود هم نشان دادند می‌توانند در مسیر خودکفایی حرکت کرد. زمانی واردکننده لبنیات بودیم اما امروز با همت تولیدکنندگان مقام دوم تولید شیر خام را داریم و از واردات لبنیات به صادرکننده تبدیل شده‌ایم.

وی از کمبود آب به عنوان مانع اصلی در مسیر خودکفایی اشاره کرد و گفت: در کشور به ازای یک متر مکعب آب ۱.۳۵کیلو گرم محصول تولید می‌شود در حالیکه درفضایی کوچک با ۳ لیتر آب یک کیلو گرم محصول برداشت شده است. اگر بخواهیم، می‌توانیم تامین ۱۰۰ درصدی امنیت غذایی داشته باشیم.

نوری قزلجه به اختصاص منابع مالی بانک‌ها در بخش کشاورزی پرداخت و افزود: در برنامه توسعه به صراحت اعلام شده بود ۱۵ درصد منابع مالی بانک‌ها باید در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری شود محقق نشده است. این کلمات ساده در برنامه‌ها تحقق نیافته حال باید دید در برنامه‌های فعلی با برخی کلمات پیچیده چقدر به اهداف مورد انتظار دست خواهیم یافت.

وی با بیان اینکه نرخ تشکیل سرمایه در کشاورزی تقریبا کمتر از ۶۰ درصد جایگاه این بخش در اقتصاد کشور است، افزود: در شرایط خشکسالی حداقل ۴۰ درصد اندازه خود کشاورزی نسبت به سایر حوزه ها در حال کمک به اقتصاد است.

نوری قزلجه با اشاره به روش‌های متنوع در حوزه کشاورزی فناورانه، بیان کرد: ما باید به دنبال روش‌هایی باشیم،که بهبود نرخ سرمایه در بخش کشاورزی را محقق کند تا به جایگاه مورد انتظار در تامین امنیت غذایی دست پیدا کنیم.

وی با تاکید بر مثبت شدن تراز تجاری بخش کشاورزی افزود: با همین شرایط سخت، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی جذابیت دارد، همچنین سال گذشته ۳۲ درصد صادرات محصولات کشاورزی افزایش یافت که براین اساس تراز تجاری از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار ارتقا پیدا کرد که این امر نشان از ظرفیت و توانمندسازی بخش دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دوسوم ظرفیت آردسازی و بیش از یک سوم ظرفیت روغن خالی است، گفت: با واردات موقت می توان از ظرفیت خالی استفاده کرد و ارزآوری برای کشور ایجاد کرد.