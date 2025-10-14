هیأت حقوق بشری اندونزی در بازدید از بخش‌های مختلف ندامتگاه اوین، تجاوز رژیم صهیونیستی به این ندامتگاه را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هیأت حقوق بشری اندونزی روز سه‌شنبه، ۲۲ مهر ۱۴۰۴ از ندامتگاه اوین بازدید کرد و در این بازدید مقام‌های وزارت خارجه اندونزی و سفارت این کشور در تهران حضور داشتند.

هیأت اندونزیایی از بخش‌های مختلف ندامتگاه اوین که هدف تجاوز رژیم صهیونسیتی قرار گرفته بودند از جمله ساختمان اداری و بیمارستان ندامتگاه دیدار کردند.

مدیرکل حقوق بشر و مهاجرت وزارت خارجه اندونزی در این بازدید ضمن محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به ندامتگاه اوین گفت: ما در راستای گفت‌و‌گو‌های حقوق بشری به اینجا آمدیم و همان‌طور که می‌دانید کشور ما هم این حمله را محکوم کرد.

ایندا نوریا ساویتری ادامه داد: ما نهمین دور از گفت‌و‌گو‌های حقوق بشری را اجرا می‌کنیم که این برنامه بخشی از آن بود.

مدیرکل حقوق بشر وزارت خارجه اندونزی بیان کرد: ما گفت‌و‌گو‌های زیادی درباره موضوعات مختلف داشتیم.

ساویتری با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی به ندامتگاه اوین، تاکید کرد: اینگونه حملات بر خلاف مقررات بین‌المللی است و کسانی که این حملات را انجام می‌دهند و این جنایت‌ها را مرتکب می‌شوند، باید پاسخگو باشند.

وی با اشاره به خدمات صورت گرفته در ندامتگاه‌های ایران عنوان کرد: کار شما تحسین برانگیز است، شما مراکز بسیار زیادی دارید و خدمات زیادی در حوزه‌های مختلف بهداشتی، آموزش، ورزش و مهارت‌آموزی ارائه می‌دهید و افراد را برای بازگشت به زندگی عادی در جامعه آماده می‌کنید.

مدیرکل حقوق بشر و مهاجرت وزارت خارجه اندونزی گفت: ما شاهدیم که بعد از حمله رژیم صهیونیستی کار‌های زیادی انجام دادید تا شرایط را در این زندان به حالت عادی بازگردانید.

معاون مدیرکل زندان‎های استان تهران نیز در این بازدید ضمن ارائه توضیحات درباره خدمات صورت گرفته در زندان‌های کشور گفت: در زمانی که ما به زندانیان خدمات ارائه می‌دادیم، جنگنده‌های رژیم صهیونسیتی به زندان اوین حمله کردند. این اقدام برخلاف نظام‌های حقوقی و تعهدات بین‌المللی صورت گرفت.

اسماعیل جمیاری گفت: پرستاران، پزشکان، مددکاران، تعدادی از زندانیان و خانواده آنها که برای ملاقات آمده بودند، به شهادت رسیدند یا مجروح شدند.

معاون مدیرکل زندان‌های استان تهران افزود: تعدادی از مددکاران زن در حمله رژیم صهیونسیتی به اوین به شهادت رسیدند، متاسفانه سربازان جوانی که در حال خدمت بودند به شهادت رسیدند و این حمله خسارت‌های جانی و مالی بسیاری به بار آورد.

جمیاری تصریح کرد: درمانگاه، واحد بهداری، داروخانه، بخش بستری زندان در این حمله بمباران شدند.

وی اضافه کرد: یکی از اولویت‌های سازمان زندان‌ها در ایران ایجاد اشتغال برای زندانیان است که زندانی همزمان با سپری کردن دوران حبس در ازای کاری که می‌کند حقوق دریافت می‌کند.

معاون مدیرکل زندان‌های استان تهران گفت: موضوع دیگر طبقه‌بندی است که در زندان‌ها طبقه‌بندی داریم؛ زندانیان زیر ۱۸ سال در مراکز اصلاح و تربیت، زندانیان زن در زندان مجزا، زندانیان مرد مجزا، سالخوردگان و بیماران هم به صورت مجزا هستند و حتی نوع جرم آنها نیز تفکیک و طبقه‌بندی می‌شود.

جمیاری با تاکید بر اینکه حقوق زندانیان در زندان‌ها رعایت می‌شود، ادامه داد: برای ما تفاوتی ندارد که زندانیان ایرانی یا اتباع باشند، حقوق شهروندی آنها صد درصد رعایت می‌شود و ما در این زمینه تلاش می‌کنیم و در این وضعیت رژیم صهیونسیتی به زندان اوین حمله کرد و به زیرساخت‌های ما آسیب رساند؛ این چه نوع حقوق بشری است که ما درباره آن صحبت می‌کنیم

وی تصریح کرد: ما زندان را یک شهر و زندانیان را شهروند می‌دانیم؛ باید حقوق شهروندی آنها رعایت شود.

منبع: ستاد حقوق بشر

برچسب ها: ستاد حقوق بشر ، حمله اسرائیل به ایران ، اندونزی
