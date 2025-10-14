یک متخصص زنان و زایمان توضیحاتی درباره قوانین غربالگری ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کتایون حیدری، متخصص زنان و زایمان در برنامه سیمای خانواده، از دلیل قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی برای اجباری نبودن غربالگری سخن گفت.

 

تشخیص به موقع سرطان سینه ۹۰ درصد احتمال بقا را افزایش می‌دهد
ضرورت اختصاص ۱۰ درصد از تخت‌های بیمارستانی به حوزه سلامت روان/ ۲۵ درصد از افراد دچار اختلالات سلامت روان هستند
آگاهی‌بخشی و معاینه رایگان بانوان؛ گامی موثر برای کاهش ابتلا به سرطان سینه
