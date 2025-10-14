یک متخصص زنان و زایمان توضیحاتی درباره قوانین غربالگری ارائه کرد.

\n\n\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06a9\u062a\u0627\u06cc\u0648\u0646 \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc\u060c \u0645\u062a\u062e\u0635\u0635 \u0632\u0646\u0627\u0646 \u0648 \u0632\u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647\u060c \u0627\u0632 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646\u200c\u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u062c\u0628\u0627\u0631\u06cc \u0646\u0628\u0648\u062f\u0646 \u063a\u0631\u0628\u0627\u0644\u06af\u0631\u06cc \u0633\u062e\u0646 \u06af\u0641\u062a.\n\u00a0\n