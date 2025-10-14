مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: با پیگیری‌های استاندار و تصمیمات کمیته انرژی استان، تا سه ماه آینده نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت مجموع ۶ مگاوات بر بام ۱۲۰۰ مدرسه احداث خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بکلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در جمع خبرنگاران گفت:  با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در کمیته انرژی به ریاست استاندار محترم و پیگیری‌های مستمر ایشان، شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به همراه نوسازی مدارس، اقدام به احداث ۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی بر روی پشت بام ۱۲۰۰ مدرسه خواهد کرد.

او افزود: این پروژه در فاز اول شامل تهیه پنل‌ها، استراکچر‌ها و اینورتر‌ها است که تمامی تجهیزات مورد نیاز تهیه و در انبار شرکت توزیع نیروی برق موجود است.

او بیان کرد: جلسه‌ای در روز شنبه با نوسازی مدارس برگزار خواهد شد تا مراحل نهایی این طرح را بررسی کنند. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تمامی ۱۲۰۰ مدرسه مورد نظر به زودی به نیروگاه‌های خورشیدی مجهز خواهند شد، که این اقدام نه تنها به تأمین انرژی پایدار کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های انرژی مدارس خواهد شد.

