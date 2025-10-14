باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دو مقام اتحادیه اروپا و یک دیپلمات اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه به رویترز گفتند که کمیسیون اروپا پس از آنکه برخی از مناطق گفتند که احساس می‌کنند از این طرح کنار گذاشته شده‌اند، پیشنهاد گسترش طرح «دیوار پهپادی» در ضلع شرقی اروپا را برای محافظت از کل قاره داده است.

این منابع که نخواستند نامشان فاش شود، گفتند که پیشنهاد «ابتکار دفاع پهپادی اروپایی» گسترده‌تر، در «نقشه راه آمادگی دفاعی» که قرار است روز پنجشنبه توسط کمیسیون، نهاد اجرایی اتحادیه اروپا، ارائه شود، گنجانده خواهد شد.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا پس از ورود حدود ۲۰ پهپاد به حریم هوایی لهستان، عضو اتحادیه اروپا و ناتو، در ماه گذشته پیشنهاد «دیوار پهپادی» را مطرح کرد.

مقامات کمیسیون گفتند که این ایده برای مقابله با تهاجم‌های آینده با ساخت شبکه‌ای از حسگرها، سیستم‌های پارازیت الکترونیکی و سلاح‌ها، از کشور‌های بالتیک تا دریای سیاه، مطرح شده است.

کشور‌های اروپای شرقی از پیشنهاد او استقبال کردند، اما کشور‌های جنوب و غرب اروپا گفتند که این طرح، تهدیدات پهپادی را در بخش خود از قاره نادیده گرفته است.

آندریوس کوبیلیوس، کمیسر دفاع اروپا روز سه‌شنبه با استفاده از نام‌های قدیمی و جدید برای این پروژه در سخنرانی خود در یک کنفرانس دفاعی در بروکسل، اشاره کرد که تغییری در حال انجام است.

او گفت: «ما طرح دیوار پهپادی اروپایی یا طرح دفاع پهپادی اروپایی، یک شبکه ضد پهپاد برای محافظت از تمام اروپا و سایر پروژه‌های دفاعی مهم را پیشنهاد می‌دهیم.»

منبع: رویترز