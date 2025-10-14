کمیته امداد و شرکت سایپا به منظور واگذاری هزار دستگاه خودروی وانت به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تفاهم‌نامه واگذاری هزار دستگاه خودروی وانت سایپا ۱۵۱ به مددجویان کمیته امداد با حضور سیدمرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد و علی شیخ‌زاده مدیرعامل مجموعه سایپا به امضا رسید.

رئیس کمیته امداد در مراسم امضای این تفاهم‌نامه با بیان اینکه کمیته امداد سال گذشته ۲۰۰ هزار فرصت شغلی برای مددجویان ایجاد کرد، گفت: در ۲ سال گذشته ۱۸۰ هزار مددجوی کمیته امداد از طریق طرح‌های اشتغال به خودکفایی رسیدند.

وی با بیان اینکه واگذاری ابزار و وسایل کار به مددجویان یکی از سیاست‌های حوزه اشتغال کمیته امداد است، افزود: در گذشته نیز کمیته امداد و سایپا با هدف واگذاری خودروی کارو اشتغال مددجویان، اقدامات خوبی انجام داده‌اند.

بختیاری با تقدیر از خدمات سایپا به مددجویان کمیته امداد، اظهار کرد: توانمندسازی مددجویان در موفقیت فرزندان خانواده‌های تحت حمایت متجلی می‌شود که از جمله در کنکور سراسری امسال سه هزار نفر از فرزندان مددجویان، رتبه‌های برتر را کسب کردند.

وی با اظهار امیدواری برای تداوم تفاهم‌نامه پیش رو، خاطرنشان کرد: واگذاری هزار دستگاه وانت سایپا به مددجویان، گام نخست این تفاهم‌نامه است و در گام‌های بعدی امیدواریم تعداد بیشتری از مددجویان از این خدمت برخوردار شوند.

منبع: کمیته امداد امام خمینی (ره)

برچسب ها: کمیته امداد امام خمینی (ره) ، سایپا ، مددجویان کمیته امداد ، وانت
