به گفته فرمانده انتظامی مرودشت، فردی که به علت صدای بلند ضبط خودرو شخصی را به قتل رسانده بود، تسلیم قانون شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علیرضا نوشاد فرمانده انتظامی مرودشت اظهار کرد: در پانزدهم مهرماه امسال، یک فقره درگیری منجر به قتل با سلاح سرد در قدمگاه روستای دشتک به پلیس گزارش شد و بررسی موضوع در دستور کار ماموران پاسگاه درودزن و پلیس آگاهی قرار گرفت.

او با بیان اینکه مجروح ۳۸ ساله توسط اورژانس به درمانگاه رامجرد منتقل می‌شود و بر اثر شدت جراحات وارده در مسیر راه فوت می‌کند، گفت: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد ۲ نفر جوان با همدیگر درگیر شده و یکی از آن‌ها دیگری را با سلاح سرد به قتل می‌رساند.

سرهنگ نوشاد تصریح کرد: با توجه به متواری شدن متهم، کارآگاهان با رصد اطلاعاتی و شگرد‌های پلیسی موفق به شناسایی قاتل شدند و متهم که عرصه را تنگ دیده بود، خود را تسلیم قانون کرد.

این مقام انتظامی ادامه داد: قاتل ۲۳ ساله در بازجویی اولیه عنوان کرد که در یک محیط تفریحی نشسته بودیم و مقتول صدای باند صوتی خود را زیاد کرده بود و به همین علت درگیر شدم و با سلاح سرد او را به قتل رساندم.

فرمانده انتظامی مرودشت با اشاره به اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، گفت: برخورد با مخلان نظم و امنیت به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی است.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس

برچسب ها: قتل ، قاتل
خبرهای مرتبط
نزاع و درگیری در پارک دلگشای جهرم منجر به قتل شد
دستگیری قاتل ۲۰ ساله در شیراز 
دستگیری قاتل ۱۸ ساله در شیراز
قتل در کازرون و دستگیری قاتل در شیراز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زخمی شدن خرس قهوه‌ای در برخورد با کمباین در سرچهان/ اعزام تیم تخصصی برای درمان حیوان
بوستان خانواده کازرون؛ هم آوایی معماری ایرانی و هیاهوی زندگی
مرگ ۵ تن از کارکنان علوم پزشکی در تصادف جاده فسا
بررسی چالش‌های صنف دندانپزشکی فارس؛ از بازرسی‌های غیرمعمول تا احضار‌های ناگهانی
حافظیه میزبان گردشگران با چهره ای نو؛ مرمت آرامگاه با اعتبار ۲۳ میلیارد ریال
پایان زندگی خرس قهوه‌ای زخمی در سرچهان
آخرین اخبار
پایان زندگی خرس قهوه‌ای زخمی در سرچهان
حافظیه میزبان گردشگران با چهره ای نو؛ مرمت آرامگاه با اعتبار ۲۳ میلیارد ریال
مرگ ۵ تن از کارکنان علوم پزشکی در تصادف جاده فسا
زخمی شدن خرس قهوه‌ای در برخورد با کمباین در سرچهان/ اعزام تیم تخصصی برای درمان حیوان
بررسی چالش‌های صنف دندانپزشکی فارس؛ از بازرسی‌های غیرمعمول تا احضار‌های ناگهانی
بوستان خانواده کازرون؛ هم آوایی معماری ایرانی و هیاهوی زندگی
استقبال هیئت‌های خارجی از شیراز اکسپو
در فارس تنش آبی بوده، اما بحران آب نداریم
مسجد وکیل؛ نگین معماری اسلامی در قلب شیراز + تصاویر
توسعه زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی لامرد/ تسهیل خدمات سرمایه‌گذاری در غالب مجوز‌های صنایع پایین‌دستی
آغاز ساخت خط تولید نوین گچ با صرفه‌جویی ۷۰ درصدی انرژی
رونمایی از تابلو کاشی هفت‌رنگ شیراز در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۵
معرفی ۲ کتاب ارزشمند درس سحر و من فاخره‌ام
شیراز اکسپو سکوی پرتاب تولید ملی و صادرات منطقه‌ای
لامرد؛ قطب آینده‌دار پتروشیمی با تکمیل زنجیره متانول/تولید ۵ میلیون تن محصولات پتروشیمی
کشف بزرگ‌ترین میدان گازی مستقل خشکی ایران در فارس
ورود TBM به ایستگاه شهید بهشتی/ ۱۰۰ هزار نفر در پروژه‌های شهرداری مشغول به کارند
۲ هزار واحد مسکونی برای خانواده‌های محروم فارس ساخته شده است