مردم گرگان امروز با اشک و احترام با دلی سرشار از ارادت و افتخار از پیکر سردار شهید محمدهاشم سلطانی از فرماندهان دوران دفاع مقدس استقبال کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ پیکر مطهر شهید محمدهاشم سلطانی، پس از سی و نه سال دوری از وطن، امروز سه‌شنبه وارد استان گلستان شد.

برنامه‌های استقبال و وداع با پیکر شهید در ۲۳ مهرماه در دانشگاه علوم پزشکی ساعت ۹ صبح و وداع نهایی در حسینیه عاشقان ثارالله (ع) سپاه ۱۸ برگزار می‌شود.

۲۴ مهرماه نیز مراسم باشکوه تشییع نهایی و خاکسپاری در زادگاه این شهید انجام می‌شود.

بازگشت پیکر این سردار سرافراز، یادآور رشادت‌ها، فداکاری‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس است؛ آنان که با نثار جان خویش، امنیت و عزت امروز کشور را رقم زدند.

برچسب ها: استقبال ، شهید
خبرهای مرتبط
پیکر شهید سلطانی دوشنبه به گلستان باز می‌گردد
آیین استقبال و تشییع پیکر سردار شهید محمد هاشم سلطانی در گرگان برگزار می‌شود
پوشش بیمه تامین اجتماعی برای ام ار آی بیمارستان مطهری گنبدکاووس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تشکیل پرونده درباره مرگ دو کودک در خان ببین
تولید ۳۸۰ هزار بوته مرتعی در گنبدکاووس با هدف کاهش بیابان زایی
استقبال با شکوه مردم از پیکر مطهر شهید سلطانی در گرگان
آخرین اخبار
استقبال با شکوه مردم از پیکر مطهر شهید سلطانی در گرگان
تشکیل پرونده درباره مرگ دو کودک در خان ببین
تولید ۳۸۰ هزار بوته مرتعی در گنبدکاووس با هدف کاهش بیابان زایی
امضای دو قرارداد مهم عمرانی در منطقه آزاد اینچه‌برون / گام تازه در مسیر توسعه و جذب سرمایه‌گذاری
هشدار پلیس فتای گلستان: پیامک‌های قطع برق جعلی است