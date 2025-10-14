مردم گرگان امروز با اشک و احترام با دلی سرشار از ارادت و افتخار از پیکر سردار شهید محمدهاشم سلطانی از فرماندهان دوران دفاع مقدس استقبال کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ پیکر مطهر شهید محمدهاشم سلطانی، پس از سی و نه سال دوری از وطن، امروز سهشنبه وارد استان گلستان شد.
برنامههای استقبال و وداع با پیکر شهید در ۲۳ مهرماه در دانشگاه علوم پزشکی ساعت ۹ صبح و وداع نهایی در حسینیه عاشقان ثارالله (ع) سپاه ۱۸ برگزار میشود.
۲۴ مهرماه نیز مراسم باشکوه تشییع نهایی و خاکسپاری در زادگاه این شهید انجام میشود.
بازگشت پیکر این سردار سرافراز، یادآور رشادتها، فداکاریها و ایثارگریهای رزمندگان دوران دفاع مقدس است؛ آنان که با نثار جان خویش، امنیت و عزت امروز کشور را رقم زدند.