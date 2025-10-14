دانشگاه‌های افسری ارتش برای کادر افسری نیرو‌های زمینی، پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص)، هوایی، دریایی و سازمان‌های تابعه خود دانشجو می‌پذیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنا بر اعلام هیئت مرکزی گزینش ارتش جمهوری اسلامی ایران، علاقه‌مندان به تحصیل در دانشگاه‌های افسری ارتش در رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، معارف اسلامی و هنرستان (فقط جهت نیروی دریایی در رشته‍های مورد نیاز اعلامی) می‌توانند با مراجعه به وبگاه اطلاع رسانی هیئت مرکزی گزینش ارتش جمهوری اسلامی ایران به آدرس gozinesh.aja.ir با ضوابط ثبت‍نام و شرایط تحصیل در دانشگاه افسری امام علی (ع) نیروی زمینی، دانشگاه خاتم‍الانبیا (ص) نیروی پدافند هوایی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری نیروی هوایی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر نیروی دریایی و دانشگاه علوم و فنون فارابی آشنا شده و نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.

بنابراین گزارش، ثبت نام از علاقه‌مندان شرکت در این آزمون تا ۲۹ آبان ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

منبع: روابط عمومی ارتش

برچسب ها: ارتش ، دانشگاه افسری
خبرهای مرتبط
نیروی دریایی ۴ کشور ساحلی خزر سند همکاری راهبردی امضا کردند
فرمانده نیروی دریایی ارتش:
دریای خزر جایی برای قدرت‌های فرامنطقه ندارد
مذاکرات دوجانبه امیر دریادار ایرانی با فرماندهان نیروی دریایی آذربایجان و قزاقستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تعیین ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه در الحاقیه‌های طرح اصلاح قانون مهریه وجود دارد/ با حبس‌زدایی مخالف نیستیم
واریزی کالابرگ از آبان اجرایی می‌شود
سخنگوی وزارت‌خارجه پاسخ داد؛ چرا ایران در اجلاس شرم‌الشیخ شرکت نکرد
مخالفت مجلس با تقاضای دوفوریت تعلیق پیوستن به CFT
عراقچی خطاب به ترامپ: ما به حسن نیت پاسخ می‌دهیم، اما در برابر ظلم مقاومت می‌کنیم
موافقت مجلس با ارجاع پرونده استنکاف وزارت کار از اجرای حکم بودجه ۱۴۰۴ به قوه قضاییه
طرح دوفوریتی تعلیق پیوستن به کنوانسیون CFT در دستورکار مجلس
وزارت امور خارجه اظهارات ضد ایرانی ترامپ را محکوم کرد
قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص پرداخت یارانه‌های نقدی
قرائت گزارش کمیسیون اصل نود مجلس درباره آسیب‌شناسی مدیریت منابع آب کشور
آخرین اخبار
ارتش دانشجوی افسری می‌پذیرد
انتخاب هیئت‌رئیسه مجمع بانوان ادوار مجلس
از معیارهای شرافت هر جامعه، میزان توجه آن به معلولان و صداهای ناشنیده است
عراقچی خطاب به ترامپ: ما به حسن نیت پاسخ می‌دهیم، اما در برابر ظلم مقاومت می‌کنیم
بسیاری از آئین‌های جمهوری آذربایجان ریشه در فرهنگ ایرانی دارند/ کریدور زنگزور یک فتنه ژئوپلیتیک است
سخنگوی وزارت‌خارجه پاسخ داد؛ چرا ایران در اجلاس شرم‌الشیخ شرکت نکرد
مخالفت مجلس با تقاضای دوفوریت تعلیق پیوستن به CFT
عارف: دولت و نهاد‌های عمومی یک هدف مشترک دارند/ باید دست ما در برابر دشمن پُر باشد
سفر وزیر امور خارجه به اوگاندا جهت شرکت در اجلاس وزرای عدم تعهد
رئیس کمیسیون مشترک ایران و ارمنستان: صلح در قفقاز یک اولویت راهبردی برای ایران است
وزارت امور خارجه اظهارات ضد ایرانی ترامپ را محکوم کرد
واریزی کالابرگ از آبان اجرایی می‌شود
موافقت مجلس با ارجاع پرونده استنکاف وزارت کار از اجرای حکم بودجه ۱۴۰۴ به قوه قضاییه
قرائت گزارش کمیسیون اصل نود مجلس درباره آسیب‌شناسی مدیریت منابع آب کشور
قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص پرداخت یارانه‌های نقدی
طرح دوفوریتی تعلیق پیوستن به کنوانسیون CFT در دستورکار مجلس
تعیین ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه در الحاقیه‌های طرح اصلاح قانون مهریه وجود دارد/ با حبس‌زدایی مخالف نیستیم
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۲ مهر
عارف: اولویت دولت، صادرات به کشور‌های همسایه و منطقه است
لاریجانی: استقبال از اسرا نشان داد کدام طرف پیروز است
عراقچی به اوگاندا سفر می‌کند
نشست مشترک فراکسیون حمایت از ایرانیان خارج از کشور مجلس با عراقچی
مسائل اقتصادی و معیشتی محور جلسه سران قوا
شلیک موشک‌های دقیق سپاه امنیت کشور را تثبیت کرده است