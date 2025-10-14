ارز آوری ۳۵۰ میلیون دلاری صادرات فرش

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محمود تولایی رئیس شورای سیاستگذاری فرش گفت: در این نمایشگاه انواع فرشهای ماشینی، صنایع و تجهیزات وابسته، واحدهای تولیدکنندگان نخ، انواع پارکت، واحدهای طراحی فرش، دستگاههای خط تولید، انواع کفپوش، موکت، قطعات و ماشینآلات مربوطه، مواد اولیه و همچنین نوآوری در عرضه تولید و خدمات این حوزه به نمایش گذاشته شده است.
وی اضافه کرد: برگزاری جشنواره و کارگاههای آموزشی طراحی فرش ماشینی، بازیافت فرش و کفپوش، نخ فرش و مواد اولیه، برگزاری نشست هماندیشی روسای اتحادیهها و هماهنگی برای حضور دو هیئت تجاری و بازرگانی خارجی برخی از برنامههای جانبی هفدهمین نمایشگاه بینالمللی کفپوش، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته است.
تولایی همچنین افزایش راندمان تولید، توجه به توسعه این صنعت، یافتن بازارهای جدید صادراتی، افزایش صادرات، آشنایی با نوینترین صنایع و تجهیزات صنعت فرش ماشینی، موکت و کفپوش در جهان، اشتغالزایی، توجه مسئولان به این صنعت و افزایش و بالا رفتن سطح اطلاعات و دانش عمومی، علمی و فنی بازدیدکنندگان را مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه بیان کرد.
در این نمایشگاه بیش از ۱۲۰ شرکت داخلی و خارجی از ایران و کشورهای ترکیه، چین و تایوان، نوینترین تولیدات خود را در معرض علاقمندان قرار دادند.
گفتنی است صنعت فرش ماشینی یکی از صنایع تأثیرگذار در صنعت نساجی کشور است که طی سالهای اخیر رشد و توسعه مناسبی داشته و تنها در منطقه کاشان، آران و بیدگل بیش از هزار واحد تولیدکننده فرش ماشینی ایجاد و این منطقه را به قطب تولید این محصول در کشور و حتی منطقه تبدیل کرده است. صنعت فرش ماشینی حدود ۵۰ درصد از ارزش صادرات سالیانه صنایع نساجی را به خود اختصاص داده و علاوه بر اشتغالزایی مناسبی که در کشور ایجاد کرده، سالانه حدود ۳۵۰ میلیون دلار ارزآوری به همراه دارد.
ظرفیت نصبشده صنعت فرش ماشینی در کشور بالغ بر ۱۲۰ میلیون متر مربع است و تولید سالیانه آن به ۸۰ میلیون متر مربع میرسد که حدود ۵۰ میلیون متر مربع آن در داخل کشور مصرف میشود. به عبارت دیگر، مصرف سرانه فرش ماشینی در کشور حدود ۲.۳ متر مربع است و مازاد آن نیز به بازارهای جهانی صادر میشود که در صورت تأمین نقدینگی مورد نیاز و تسهیل تجارت خارجی، امکان تولید سالانه تا مرز ۱۰۰ میلیون متر مربع و صادرات ۵۰ میلیون متر مربع دور از ذهن