وزیر کشور طالبان در پیامی به ملت فلسطین با تشبیه مقاومت آنان به تجربه مجاهدین افغان، وعده داد فلسطین نیز مانند افغانستان پس از پنجاه سال بحران، روز آزادی را خواهد دید.

باشگاه خبرنگاران جوان- سراج‌الدین حقانی، وزیر کشور حکومت طالبان، در پیامی به ملت فلسطین بر ادامه مقاومت و پایداری تأکید کرد و گفت همانگونه که افغان‌ها پس از پنجاه سال بحران به پیروزی رسیدند، فلسطینی‌ها نیز روزی آزادی را تجربه خواهند کرد.

حقانی با اشاره به تجربه افغانستان در مقابله با پنجاه سال جنگ و بحران، اظهار داشت: «ملت‌های مقاوم در نهایت به پیروزی خواهند رسید.»

وی خطاب به مردم فلسطین افزود: «شما همت خودتان را از دست ندهید و مانند افغان‌ها، که پس از ۵۰ سال جنگ و تجاوز به ملت مجاهد افغانستان، با صبر و تلاش به پیروزی رسیدند، شما نیز روزی عید آزادی را خواهید دید.»

وزیر کشور طالبان در پیام خود از ملت فلسطین خواست در مسیر مقاومت و دفاع از حقوق خود ثابت‌قدم باشند و تأکید کرد که «پیروزی با همت و صبر حاصل می‌شود.»

این در حالی است که حقانی پیش از این نیز در کابل گفته بود همه امت اسلامی از جمله مردم افغانستان خود را در غم فلسطین شریک می‌دانند. وی حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه را جنایتی نابخشودنی علیه مردم فلسطین خوانده بود.

طالبان همواره در بیانیه‌ها و پیام‌های رسمی خود سیاست حمایت از ملت فلسطین و محکومیت اشغالگری رژیم صهیونی را اعلام کرده است.