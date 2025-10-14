باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدعلی دهقان‌دهنوی روز سه شنبه در نشست تخصصی راهکارهای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به سابقه تاریخی و درخشان صادرات خدمات فنی و مهندسی، گفت: تجربه موفق در این حوزه نباید محدود به سابقه تاریخی بماند. در دهه‌های گذشته بیش از ۱۰ درصد صادرات کالا و خدمات به این حوزه اختصاص داشت این در حالی است که امروز این عدد به حدود ۲ درصد رسیده است.

وی حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی را صادرات خالص و با ارزش افزوده بالا دانست و اضافه کرد: فرش نماد هنر ایرانی است و خدمات فنی و مهندسی نماینده هنر مدرن ایران است و صادرات این حوزه نشان می‌دهد که در این بخش چه میزان پیشرفت کردیم و چقدر نماد هنر مدرن ایرانی رشد و بالنده شده‌است.

به گفته معاون وزیر صمت؛ پروژه‌های برون مرزی ایرانیان موفق بوده است و مقامات کشورهای هدف همواره از عملکرد ما رضایت دارند و ابراز علاقه‌مندی می‌کنند که همکاری خود را با ایران ادامه بدهند.

دهقان‌دهنوی با اشاره به ابتکارات در برگزاری بیست و نهمین دوره روز ملی صادرات، تصریح کرد: روز ملی صادرات ۲۹ مهر امسال برگزار می‌شود اما در این دوره ما این همایش را به یک روز محدود نکردیم و یک هفته با صادرات به منظور هدف ترویج صادرات برنامه‌ریزی کردیم.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تفاهم سه جانبه سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق بازرگانی ایران و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، را آغاز مسیر طلایی این مسیر معرفی کرد و افزود: هدف‌گذاری گرفتن سهم ۱۰ درصدی از صادرات غیرنفتی دور از دسترس نیست و به نظر می‌رسد می‌توان به چشم‌انداز تجارت ۶ میلیارد دلاری برسیم.

وی با تصریح بر تعامل و هماهنگی بین دستگاهی گفت: توانمندی‌ها باید هماهنگ باشند و نباید بایکدیگر رقابت کنیم؛ در دولت چهاردهم نیز این همراهی شکل گرفته است و در سفرهای رئیس جمهور یک هیأت تجاری نیز ایشان را همراهی می‌کند؛ همچنین سید محمد اتابک وزیر صمت نیز به این مسیر اعتقاد و باور دارند؛ و سازمان توسعه تجارت ایران با تمام توان در این مسیر قدم گذاشته و کمیته ماده ۱۹ یکی از ساختارهای نهادی کشور است.

معاون وزیر صمت ادامه داد: دستگاه‌ها و سیستم‌های متولی باید پشت همدیگر بیایند چرا که رسالت یکی هست و آن ترویج و توسعه تجارت است. نیروهای اتاق، رایزنان های بازرگانی(رایزنان بازرگانی محدود است اما آنها کاربلد و مشتاق هستند) و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که در خط مقدم این مسیر هستند به میدان بیایید، بدون تردید با اجماع می‌توانیم امیدوار به نتایج مثبت باشیم.

در ادامه این برنامه صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران امضای تفاهم‌نامه همکاری را اقدامی مبارک و ارزشمند توصیف کرد و گفت: واقعیت این است که ایران به افزایش صادرات نیاز دارد و تحقق این نیاز مستلزم آن است که همه دستگاه‌ها و نهادها با رویکردی حمایت‌گرایانه پای کار بیایند. در کشورهای منطقه فرصت بزرگی در صادرات خدمات فنی‌ومهندسی وجود دارد و خوشبختانه در منطقه، ایران را یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان این حوزه می‌شناسند و درخواست دریافت خدمات از سوی ایران را دارند. پس باید از این فرصت بهره لازم را ببریم.

او همراهی سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی را در مسیر توسعه صادرات خدمات فنی‌ومهندسی، ارزشمند و ضروری دانست و افزود: این همکاری در اجرای پروژه‌های خدمات فنی‌ومهندسی می‌تواند به افزایش حجم صادرات ایران کمک کند. چراکه در این حوزه تجربیات ارزشمندی داریم و با تکیه بر آنها می‌توانیم حرکت کنیم. در این سال‌ها شاهد برخی بی‌توجهی‌ها بودیم ولی امروز می‌توانیم با همکاری هم شرایط را احیا کرده و با دیپلماسی اقتصادی، روابط اقتصادی و تجاری خود را با کشورهای منطقه افزایش دهیم.

حسن‌زاده تصریح کرد: اتاق ایران هم طبق مأموریت‌های خود آمادگی دارد در این رابطه فعال شود و از پیشبرد اهداف تعریف شده حمایت کند.

در ادامه پیام باقری نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در این نشست ضمن اشاره به تلاش‌های کمیسیون خدمات فنی‌ومهندسی گفت: مأموریت اتاق ایران، اقدام و تلاش است هرچه رسیدن به نتیجه، بسیار سخت و پیچیده باشد. بنابراین تصمیم گرفتیم در قالب این تفاهم‌نامه سه‌جانبه قدم‌های مؤثری در مسیر تقویت صادرات خدمات فنی‌ومهندسی برداریم.

او ادامه داد: در ایران به تغییر پارادایم در صادرات نیاز داریم، سیاست‌های صادراتی باید به سمت صدور کالا و خدمات با ارزش‌افزوده بالا تغییر کند که این مهم به برنامه‌ریزی و استفاده از تمام امکانات نیاز دارد.

نایب‌رئیس اتاق ایران صادرات خدمات فنی‌ومهندسی را از جنس متفاوت ارزیابی کرد چراکه وابستگی بازار را به صادرکننده افزایش می‌دهد. باقری افزود: در بخش خدمات فنی‌ومهندسی چون کار با صادرات یک کالا تمام نمی‌شود، حضور صادرکننده را به طور مستمر در بازار هدف داریم. البته در این سال‌ها، تغییر سیاست‌ها، نوسانات، بروکراسی‌های سخت، این بخش را تحت تأثیر قرار داد و سهم ایران از بازارها را کاهش داد.

او امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای تشکیل کمیته در حوزه خدمات فنی‌ومهندسی را نتیجه ماه‌ها تلاش، تعامل و بررسی عنوان کرد که خوشبختانه به نتیجه رسید تا در این چارچوب، تلاش کنیم مسیر صادرات خدمات، هموار شود و بروکراسی‌ها کاهش باید.

علی نقوی رئیس کمیسیون خدمات فنی‌ومهندسی و احداث اتاق ایران برگزاری نشست شناسایی راهکارهای توسعه صادرات خدمات فنی‌ومهندسی را با هدف امضای تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق ایران، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی‌ومهندسی و سازمان توسعه تجارت، اقدامی ارزشمند در مسیر بازگرداندن جایگاه این بخش در صادرات ایران دانست.

او تصریح کرد: به همت همه فعالان حوزه خدمات فنی‌ومهندسی تصمیم گرفتیم شکل‌گیری نهادی را پایه‌گذاری کنیم که در راستای تقویت حوزه خدمات فنی‌ومهندسی مؤثر و کارآمد باشد.

این فعال اقتصادی به بازار سوریه و غزه به عنوان مناطقی که در مسیر بازسازی خود به خدمات فنی‌ومهندسی نیاز دارند، اشاره کرد و گفت: علاوه بر این مناطق، کشورهای دیگری در نزدیکی ایران هستند که به چنین خدماتی نیاز دارند و ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در این بخش باید بتواند از این فرصت‌ها بهره ببرد. از طرفی حاکمیت باید زمینه این فعالیت‌ها را برای بخش خصوصی فراهم کند و بخش خصوصی هم باید با همت خود وارد میدان شده و از هیچ تلاشی برای گرفتن این پروژه‌ها دریغ نکند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بازار منطقه در حوزه خدمات فنی‌ومهندسی را بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: ایران باید با تکیه بر ظرفیت شرکت‌های فعال در حوزه خدمات فنی‌ومهندسی خود سهمی به‌سزا از این بازار را داشته باشد و در این راستا به نقشه راه حرفه‌ای نیاز دارد. مجموعه این نیازها و توانمندی‌های موجود، منجر شد تصمیم بگیریم کمیته مشترکی شکل دهیم و به دنبال آن سازمان توسعه تجارت، اتاق ایران و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی‌ومهندسی به توافقی رسیدند تا با ایجاد یک کمیته مشترک، مسائل این حوزه را به صورت حرفه‌ای پیش ببرند.

کشورهای توسعه‌یافته کشورهایی هستند که روی صادرات متمرکز شدند

در بخش بعدی این نشست محمدرضا انصاری رئیس انجمن صادرات خدمات فنی‌ومهندسی ایران اعتقاد و شناخت نسبت به آنچه در صادرات خدمات فنی‌ومهندسی باید اتفاق افتد را ارزشمند توصیف کرد و گفت: تلاش‌های بسیاری اتفاق افتاد تا با همکاری هم به این تفاهم برسیم.

این فعال اقتصادی با تأکید بر لزوم تقویت صادرات تصریح کرد: بعد از جنگ جهانی دوم کشورهایی توسعه یافتند که روی افزایش صادرات متمرکز شدند، مانند ترکیه، کره‌جنوبی و ….. امروز بسیاری از کشورها روی صادرات خدمات فنی‌ومهندسی تمرکزی جدی دارند، چون نام صادرکننده را در کشور و بازار هدف زنده نگه می‌دارد.

او افزود: حضور اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت در این تفاهم و شکل‌گیری این کمیته، می‌تواند تأثیر جدی داشته باشد. باید بتوانیم با یک مطالعه دقیق و جامع بازارهایی را انتخاب کنیم و به کمک آن مانع از خطرات محتمل شویم. این حمایت سه‌جانبه می‌تواند مسیر حرکت را هموار کند.