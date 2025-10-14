باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی- فرزاد خاکی روز سهشنبه در نشست خبری درباره حوزه قهرمانی گفت: در ۲۰ سال گذشته هیچ ورزشکار المپیکی در استان نداشتهایم که حاکی از نبود برنامهریزی مناسب در این زمینه است.
مدیرکل ورزش و جوانان افزود: در رشتههای ورزشی قهرمانی آسیا حدود پنج نفر و پارالمپیک نیز ۱۲ نفر اردونشین داریم که امیدواریم در ترکیب تیمهای اعزامی تثبیت شوند.
خاکی با تاکید بر حمایت از ورزشکاران حاضر در تیمهای ملی ادامه داد: در حوزه استعدادیابی، تجهیزات و امکانات موردنیاز جامعه ورزشی تامین شده است و مرکز آموزش، سنجش و تست ورزشکاران در ردههای پایه بصورت تخصصی راهاندازی میشود.
المپیاد استعدادهای برتر موضوع دیگری بود که مدیرکل ورزش و جوانان کردستان به آن اشاره کرد و گفت: این المپیاد با شرکت ۵۱۰ ورزشکار با وجود کمبود اعتبار، تیمهای استان بصورت مجهز به این المپیادها اعزام شدهاند.
خاکی به توانمندسازی هیاتهای ورزشی هم اشاره کرد و گفت: ۴۸ تیم و فرد در رشتههای مختلف بانوان و آقایان در لیگهای مختلف کشور شرکت دارند که تعدادی فاقد حامی مالی هستند و نیاز است که صنایع و معادن استان به حوزه مسوولیت اجتماعی خود در حوزه ورزش بصورت جدی ورود پیدا کنند.
وی با اشاره به فعالیت سه انجمن ورزشی، ۵۰ نایب رییس بانوان، ۳۵ سمن دارای مجوز در حوزه جوانان۲۶ مرکز مشاوره ازدواج و ۳۴۵ هیات ورزشی شهرستانی گفت: ۱۵۰ مکان ورزشی ماده ۸۸ در قالب مزایده و یا ترک تشریفات در اختیار بخش خصوصی است و پنج مکان ورزشی نیز در قالب ماده ۲۷ واگذار شده و ۲ مکان دیگر هم آماده واگذاری است.