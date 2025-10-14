یک مطالعه امکان تشخیص مشکلات روحی و روانی از طریق پوست را بررسی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه جدید نشان داده است که بیمارانی که هم از مشکلات سلامت روان و هم از بیماری‌های پوستی رنج می‌برند، ممکن است بیشتر در معرض بدتر شدن پیامد‌های سلامتی، از جمله افسردگی و افزایش تمایل به خودکشی باشند.

یافته‌های این تحقیق که می‌تواند به شناسایی بیماران در معرض خطر و تنظیم درمان روانشناختی کمک کند، در کنگره کالج اروپایی روانشناسی اعصاب در آمستردام ارائه شد.

محققان بر روی ۴۸۱ بیمار که اولین دوره روان‌پریشی را تجربه می‌کردند، تمرکز کردند و دریافتند که ۱۴.۵٪ از آنها علائم پوستی مانند بثورات، خارش و حساسیت به نور را تجربه کردند که این درصد در بین زنان به ۲۴٪ و در بین مردان به ۹.۸٪ افزایش یافت.

پس از چهار هفته درمان با دارو‌های ضد روان‌پریشی، این بیماران در مقایسه با بیمارانی که بیماری‌های پوستی نداشتند، سطوح بالاتری از افسردگی و افکار یا تلاش برای خودکشی را نشان دادند: ۲۵٪ در مقابل ۷٪.

دکتر خواکین گالوان، محقق ارشد این مطالعه، تأکید کرد که وجود علائم پوستی می‌تواند نشانگر اولیه شدت بیماری روانی و پاسخ ضعیف به درمان باشد. او افزود که پوست و مغز منشأ جنینی یکسانی دارند، که ممکن است ارتباط بین آنها را از طریق مسیر‌های التهابی مشترک توضیح دهد.

محققان خاطرنشان کردند که تأیید این یافته‌ها می‌تواند به پزشکان کمک کند تا بیمارانی را که بیشتر در معرض خطر هستند شناسایی کرده و مراقبت‌های اولیه و متناسب را ارائه دهند. این ارتباط همچنین ممکن است به سایر بیماری‌های روانی مانند اختلال دوقطبی، اضطراب و افسردگی نیز تعمیم یابد.

منبع: مدیکال اکسپرس