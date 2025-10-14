\n\u00a0\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0641\u0631\u062f\u06cc \u06a9\u0647 \u06cc\u06a9 \u067e\u0633\u0631 \u0628\u0686\u0647 \u06f1\u06f2 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0631\u0627 \u06a9\u062a\u06a9 \u0645\u06cc\u200c\u0632\u062f\u060c \u0628\u0647 \u062f\u0633\u062a \u0645\u0627\u0645\u0648\u0631\u0627\u0646\u00a0 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0633\u062a\u06af\u06cc\u0631 \u0634\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u063a\u0644\u0637\u200c\u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u0641\u062a\u0627\u062f.\n