دستگیری فردی که یک کودک را کتک می‌زد + فیلم

فردی که یک پسربچه را کتک می‌زد، دستگیر شد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان - فردی که یک پسر بچه ۱۲ ساله را کتک می‌زد، به دست ماموران  نیروی انتظامی دستگیر شد و به غلط‌کردن افتاد.

