مرکز فلسطینی دفاع از اسرا اعلام کرد که بر اساس برآورد‌های کنونی، حدود ۱۳۰۰ اسیر از ساکنان نوار غزه همچنان در بازداشت رژیم اشغالگر به سر می‌برند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مرکز فلسطینی دفاع از اسرا خواستار افزایش حمایت حقوقی و مستندسازی تجاوزات علیه اسرای ساکن نوار غزه در زندان‌های رژیم صهیونیستی شد.

این مرکز امروز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که بر اساس برآورد‌های کنونی، حدود ۱۳۰۰ اسیر از ساکنان نوار غزه همچنان در بازداشت رژیم اشغالگر به سر می‌برند و اکثریت آنان تحت عنوان «مبارز غیرقانونی» بازداشت شده‌اند.

در این بیانیه آمده است که این اسرا از زمان آغاز جنگ نسل‌کشی علیه غزه، به‌طور گسترده از پیگیری‌های حقوقی و حمایت نهاد‌های رسمی و بین‌المللی محروم مانده‌اند.

مرکز دفاع از اسرا هشدار داد که هرگونه تأخیر در پیگیری‌های حقوقی، به رژیم اشغالگر فرصت می‌دهد تا در مسیر وضع قوانین ظالمانه و صدور احکام سنگین‌تر علیه اسرای غزه پیش برود به‌ویژه در حالی که آنان با رفتار‌های خشن، شکنجه و شرایط غیرانسانی مواجه هستند.

این مرکز همچنین خواستار ایجاد یک نهاد حقوقی ویژه در ساختار رسمی فلسطین شد تا پرونده‌های اسرای نوار غزه را به‌ صورت متمرکز پیگیری کرده و دادگاه‌های اسرائیلی را به آزادی آنان وادار کند، به‌ویژه آنانی که تحت قانون «مبارز غیرقانونی» بازداشت شده‌اند.

بر اساس گزارش این مرکز، نیرو‌های اشغالگر روز گذشته در چارچوب توافق تبادل اسرا با مقاومت فلسطین، حدود ۱۷۰۰ اسیر غزه‌ای را آزاد کردند.

تصاویر منتشرشده از آزادشدگان نشان می‌دهد آنان در طول دو سال بازداشت در معرض شکنجه شدید، تحقیر، بی‌توجهی پزشکی و شرایط انسانی فاجعه‌بار قرار داشته‌اند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین

برچسب ها: اسرای فلسطینی ، آتش بس غزه
