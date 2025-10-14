شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از افزایش آب بها در شهرستان خرم آباد استان لرستان ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آب به‌عنوان حیاتی‌ترین نیاز شهری، از دغدغه‌های مردم قرار دارد. در این روز‌های پائیزی اهالی شهرستان خرم آباد استان لرستان نیز با مشکل افزایش تعرفه مواجه شده است. این موضوع، نگرانی شهروندان را درباره کیفیت و دسترسی به آب شرب افزایش داده است..

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقت بخیر به تازگی هزینه آب بها در شهرستان خرم آباد استان لرستان خیلی گران شده است. هروقت به اداره آب که مراجعه می‌کنیم به ما می‌گویند، چون میزان مصرف آب بیشتر از حد شده هزینه آن ۱۵ برابر محاسبه می‌شود. الان ما، چون از خانواده پر جمعیت هستیم؛ هر دوره ۱۲میلیون پول اب باید پرداخت کنیم. لطفا پیگیری کنید.