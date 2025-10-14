رژیم صهیونیستی تصمیم به کاهش جریان کمک‌های بشردوستانه به غزه گرفته است و مرز رفح همچنان بسته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش رسانه‌های اسرائیلی نتانیاهو تنها یک روز پس از دریافت تمام اسرای زنده خود از غزه به عنوان بخشی از طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ، اقدامات کارشکنانه جدیدی را تصویب کرده است.

طبق گزارش‌های اسرائیلی، نتانیاهو از تصمیم عدم بازگشایی گذرگاه رفح در فردا حمایت و آن را تأیید کرده و ادعا کرده است که حماس از تحویل اجساد باقی مانده اسرائیلی در غزه خودداری کرده است. همین منابع افزودند که اسرائیل همچنین تصمیم گرفته است که کمک‌های بشردوستانه ورودی به نوار غزه را به شدت کاهش دهد.

با این حال، حماس اظهار داشت که اسرائیل فهرست اسرای فلسطینی که قرار است در توافق تبادل دیروز آزاد شوند را دستکاری کرده و دشواری‌های موجود در بازیابی بقایای اجساد را به دلایل مختلفی از جمله عدم پایبندی اسرائیل به شرایط توافق، ذکر کرد.

حماس پیش از این اعلام کرده بود که بازیابی اجساد برخی از اسرای کشته شده ممکن است بیشتر طول بکشد، زیرا همه محل‌های دفن در میان آوار گسترده غزه مشخص نیست.

منبع: خبرگزاری قدس

