باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی دوستانه خود در فیفا دی مهرماه امشب ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه آل راشد شهر دبی برابر تیم فوتبال تانزانیا صف آرایی کرد.

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران

پیام نیازمند، دانیال اسماعیلی‌فر، محمدامین حزباوی، شجاع خلیل‌زاده، میلاد محمدی، سعید عزت‌اللهی، سامان قدوس، محمد محبی، امیرحسین حسین‌زاده، مهدی هاشم‌نژاد و کسری طاهری

سرمربی: امیر قلعه نویی

ترکیب تیم ملی تانزانیا

یعقوب سلیمان، پاسکال مسیندو، اسرائل موندا، باکاری موامنیه‌تو، ابراهیم عبدالله، یحیی زاید، نواتوس دیسماس، چارلز‌ام مومبا، فیصل سالم، پاول پتر، تربین الاریخیا

دقایق حساس بازی

دقیقه ۸: فیصل سالم در موقعیت تک به تک نتوانست توپ را وارد دروازه ایران کند و نیازمند توپ را به کرنر فرستاد.

دقیقه ۱۰: ارسال ضربه کرنر بازیکن تانزانیا را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۱۲: ارسال حزباوی بدون برخورد با بازیکنی به یعقوب سلیمان گلر تانزانیا رسید.

دقیقه ۱۴: محبی در محوطه جریمه روی تکل بازیکن تانزانیا به زمین خورد و داور پنالتی به نفع ایران اعلام کرد.

دقیقه ۱۷: امیر حسین حسین زاده ضربه پنالتی را وارد دروازه تانزانیا کرد و گل اول ایران را به ثمر رساند.