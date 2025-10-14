دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و تانزانیا امشب در ورزشگاه آل راشد شهر دبی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی دوستانه خود در فیفا دی مهرماه امشب ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه  آل راشد شهر دبی برابر تیم فوتبال تانزانیا صف آرایی کرد. 

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران 

 پیام نیازمند، دانیال اسماعیلی‌فر، محمدامین حزباوی، شجاع خلیل‌زاده، میلاد محمدی، سعید عزت‌اللهی، سامان قدوس، محمد محبی، امیرحسین حسین‌زاده، مهدی هاشم‌نژاد و کسری طاهری

سرمربی: امیر قلعه نویی 

ترکیب تیم ملی تانزانیا 

یعقوب سلیمان، پاسکال مسیندو، اسرائل موندا، باکاری موامنیه‌تو، ابراهیم عبدالله، یحیی زاید، نواتوس دیسماس، چارلز‌ام مومبا، فیصل سالم، پاول پتر، تربین الاریخیا

دقایق حساس بازی 

دقیقه ۸: فیصل سالم در موقعیت تک به تک نتوانست توپ را وارد دروازه ایران کند و نیازمند توپ را به کرنر فرستاد.

دقیقه ۱۰: ارسال ضربه کرنر بازیکن تانزانیا را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۱۲: ارسال حزباوی بدون برخورد با بازیکنی به یعقوب سلیمان گلر تانزانیا رسید.

دقیقه ۱۴: محبی در محوطه جریمه روی تکل بازیکن تانزانیا به زمین خورد و داور پنالتی به نفع ایران اعلام کرد.

دقیقه ۱۷: امیر حسین حسین زاده ضربه پنالتی را وارد دروازه تانزانیا کرد و گل اول ایران را به ثمر رساند.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، بازی دوستانه
خبرهای مرتبط
بازیکن تانزانیا: برای ارتقای رتبه خود در فیفا به دنبال بازی با ایران هستیم
ایران - تانزانیا؛ جدال شاگردان قلعه نویی با حریف کم نام و نشان آفریقایی
ترکیب احتمالی تیم ملی ایران برابر تانزانیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پاداش چشمگیر برای بازیکنان عراق در صورت بردن عربستان
ایران - تانزانیا؛ جدال شاگردان قلعه نویی با حریف کم نام و نشان آفریقایی
تصاویری از فرود تماشایی یک ورزشکار ایرانی از بلندترین آبشار آبی ایران
ایران با ۹ سال تاخیر قهرمان رقابت‌های کشتی ۲۰۱۵
لقب جالب چینی‌ها به پدیده ۱۵ ساله ایرانی
ترکیب احتمالی تیم ملی ایران برابر تانزانیا
رکوردشکنی بانوی ایرانی با فتح قله چوآیو؛ حسامی فرد به باشگاه ۸۰۰۰ متری‌های جهان پیوست
برنامه فشرده برای طارمی و ال‌کعبی در المپیاکوس
گزینه‌های میزبانی دربی معرفی شدند
دنیامالی: جذب مربیان زن کره شمالی برای تیم‌های ملی بانوان در دستور کار است
آخرین اخبار
ایران ۰ - ۰ تانزانیا/ گزارش زنده بازی
پایان مسابقات نجات غریق قهرمانی بانوان کشور با قهرمانی البرز
پیروزی نماینده ایران در مسابقات اسنوکر آزاد اسکاتلند
بازگشت اوریه و مدافع ملی‌پوش به تمرینات پرسپولیس
اعلام داوران هفته هفتم لیگ برتر فوتبال؛ قضاوت حیدری و ناظمی برای سرخابی‌ها
لقب جالب چینی‌ها به پدیده ۱۵ ساله ایرانی
لواندوفسکی مصدوم شد
آیا شوماخر در حال بهبودیافتن است؟
بازیکن به کادر فنی معرفی کرده‌ایم/ ملاقاتم با حسین عبدی عجیب نیست
درخشش قهرمانی در مسابقات ماراتن کویر لوت
برنامه دیدار‌های هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال
کاپیتان بدون تیم کشورمان به زودی با تیمی از کره جنوبی به توافق می‌رسد
نگاهی به نشست خبری سرمربی تیم ملی پیش از دیدار با تانزانیا + فیلم
ایران با ۹ سال تاخیر قهرمان رقابت‌های کشتی ۲۰۱۵
مخالفت اسپانیا، پرتغال و مراکش با افزایش تیم‌های جام جهانی
رکوردشکنی بانوی ایرانی با فتح قله چوآیو؛ حسامی فرد به باشگاه ۸۰۰۰ متری‌های جهان پیوست
بازیکن تانزانیا: برای ارتقای رتبه خود در فیفا به دنبال بازی با ایران هستیم
تصاویری از فرود تماشایی یک ورزشکار ایرانی از بلندترین آبشار آبی ایران
محرومیت نابینایان از تنها سانس تمرینی خود در آستانه روز جهانی عصای سفید
دنیامالی: جذب مربیان زن کره شمالی برای تیم‌های ملی بانوان در دستور کار است
سفر دبیرکل فدراسیون همبستگی ورزشی کشور‌های اسلامی به ایران
رتبه نهایی تیم‌ملی پینگ پنگ؛ هفتم یا هشتم!
سه بازیکن به تمرین استقلال اضافه می‌شوند
آشورماتوف: در دیدار با اروگوئه تجربیات خوبی را کسب کردیم
موحدنیا: تلاش می‌کنیم بهترین تیم کاروان ایران در ریاض باشیم؛ حریفان قدری داریم
صعود احمدلو به دور بعد با شکست حریف ایرلندی
آخرین وضعیت وضعیت کاپیتان پرسپولیس
گزینه‌های میزبانی دربی معرفی شدند
اعلام آرای کمیته انضباطی/ خطیبی جریمه شد، بازیکن شمس‌آذر محروم
ناگلزمان: این یک پیروزی زشت بود