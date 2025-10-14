دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و تانزانیا امشب در ورزشگاه آل راشد شهر دبی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی دوستانه خود در فیفا دی مهرماه امشب ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه  آل راشد شهر دبی برابر تیم فوتبال تانزانیا صف آرایی کرد و تیم ملی فوتبال ایران با ترکیبی جوان شده به پیروزی رسید.

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران 

 پیام نیازمند، دانیال اسماعیلی‌فر، محمدامین حزباوی، شجاع خلیل‌زاده، میلاد محمدی، سعید عزت‌اللهی، سامان قدوس، محمد محبی، امیرحسین حسین‌زاده، مهدی هاشم‌نژاد و کسری طاهری

سرمربی: امیر قلعه نویی 

ترکیب تیم ملی تانزانیا 

یعقوب سلیمان، پاسکال مسیندو، اسرائل موندا، باکاری موامنیه‌تو، ابراهیم عبدالله، یحیی زاید، نواتوس دیسماس، چارلز‌ام مومبا، فیصل سالم، پاول پتر، تربین الاریخیا

دقایق حساس بازی 

دقیقه ۸: فیصل سالم در موقعیت تک به تک نتوانست توپ را وارد دروازه ایران کند و نیازمند توپ را به کرنر فرستاد.

دقیقه ۱۰: ارسال ضربه کرنر بازیکن تانزانیا را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۱۲: ارسال حزباوی بدون برخورد با بازیکنی به یعقوب سلیمان گلر تانزانیا رسید.

دقیقه ۱۴: محبی در محوطه جریمه روی تکل بازیکن تانزانیا به زمین خورد و داور پنالتی به نفع ایران اعلام کرد.

دقیقه ۱۷: امیر حسین حسین زاده ضربه پنالتی را وارد دروازه تانزانیا کرد و گل اول ایران را به ثمر رساند.

دقیقه ۲۰: ارسال بازیکن تانزانیا را دانیال اسماعیلی فر از محوطه جریمه ایران دور کرد.

دقیقه ۲۳: شوت عزت الهی با برخورد به بازیکن تانزانیا به کرنر رفت.

دقیقه ۲۳: ارسال ضربه ایستگاهی سامان قدوس را مدافع تانزانیا با ضربه سر به کرنر فرستاد.

دقیقه ۲۴: ارسال ضربه کرنر سامان قدوس را بازیکن تانزانیا از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۲۶: محمد محبی با پاس کسری طاهری توانست گل دوم ایران را به ثمر برساند.

دقیقه ۲۷: داور مسابقه به علت گرمای هوای دبی چند دقیقه وقت استراحت برای ۲ تیم در نظر گرفت.

دقیقه ۳۴: ارسال ضربه کرنر سامان قدوس را بازیکن تانزانیا از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۳۵: کسری طاهری در محوطه جریمه تانزانیا با برخورد با بازیکن تانزانیا به زمین خورد و دچار مصدومیت شد ، اما داور اعتقادی به پنالتی ندارد.

دقیقه ۴۵+۱: موقعیت گلزنی را بازیکنان ایران از دست دادند.

 نیمه اول بازی با نتیجه ۲ بر صفر به نفع ایران به پایان رسید.

نیمه دوم بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۴۶: شوت از راه دور بازیکن تانزانیا به بالای دروازه ایران رفت.

دقیقه ۴۷: ضربه بازیکن تانزانیا بعد از برخورد با اسماعیلی فر به کرنر رفت.

دقیقه ۴۸: ارسال بازیکن تانزانیا را نیازمند از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۴۹: ضربه بازیکن تانزانیا را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۵۰: تعادل حسین زاده در محوطه جریمه تانزانیا بهم خورد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۵۳: محمد حزباوی دچار مصدومیت شده و قادر به ادامه بازی نیست و علی نعمتی به جای حزباوی وارد زمین مسابقه شد.

دقیقه ۵۷: ضربه ایستگاهی حسین نژاد به دیوار دفاعی تانزانیا برخورد کرد و موقعیت گلزنی از دست رفت.

دقیقه ۶۳: شوت علیرضا جهانبخش با برخورد به دست میلاد محمدی وارد دروازه تانزانیا شد و خطای هند محمدی گرفته شد و گل ایران پذیرفته نشد.

 دقیقه ۷۳: شوت آبراه دور بازیکن تانزانیا با اختلاف کم به بیرون از دروازه ایران رفت.

دقیقه ۷۶: داور مسابقه در  نیمه دوم بازی وقت استراحت گرفت.

دقیقه ۸۲: ضربه بازیکن تانزانیا را علی نعمتی دفع کرد و مانع گلزنی حریف شد.

دقیقه ۸۷: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن تانزانیا را نیازمند مهار کرد.

دقیقه ۸۸: شوت از راه دور بازیکن تانزانیا با اختلاف زیاد به بیرون رفت.

در نهایت این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به نفع تیم ملی ایران به پایان رسید.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۷ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
خسته شدیم از تحریم و امکانات ضعیف و مدیرت ضعیف
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۹ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
ما با برد مقابل تانزانیا نشون دادیم شخصیت قهرمانی جام جهانی داریم به جون قلعه نویی ما ایندفعه قهرمان جام جهانی میشیم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۷ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
وقتی هزینه از جیب مردم پرداخت بشه
نتیجه این میشه که هیچ گاه از مقدماتی بالاتر نرفتیم
هیچ گاه در آسیا اول نشدیم
فقط و فقط بیت المال را برای این بازکنان کردیم بیت الحال
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۹ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
اگه نمیخواید مثل بازی ایران و انگلیس تحقیر بشیم نباید بزارید این تیم به جام جهانی بره ، با این تفاوت که دوره قبل جلوی انگلیس ۶ تا خوردیم ولی این سری جلوی هر تیمی بالای ۷ تا میخوریم
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۶ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
حیف سرمایه کشور و مردم که خرج این تیم‌میشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۴۱ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
موقعی که هیچ کسی پست مربیگری تیم ملی رو قبول نمی‌کرد ، بازیکن ها رو هم تشویق میکردن که تیم رو تحریم کنند ، همون زمانی که شبکه های اینترنشنال و بی‌بی‌سی و من و تو همه رو تحریک میکردن که به تیم پشت کنند، فقط آقای قلعه‌نویی بود که قبول مسئولیت کرد.
۵
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۰۵ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
یه تیم محله ای هم ما داریم یه بازی دوستانه باهاتون برگزار کنیم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۵ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
جهانبخش بازیکن خوبی نیست هیچکدام توبها حفظ نکرد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۲۲:۱۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
اون وضع امکانات و استادیوم ها اینم بازی های تیم ملی با تیم محله ما بازی میکردن بهتر بود ، ببین بازی های تیم های عربی و کره و ژاپن و همسایمون ترکیه اینم از ما
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۵ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
انتقاد پش انتقاد خسته نشدین بابا تیم‌های قدرتمند دنیا حاضر نیستن با ما بازی کنن بفهمید
۴
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
مایه تأسف هست
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۸ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
وقتی مسئوولین ما کاری کردن با کل دنیا قطع رابطه بشه میخاستین با چ تیمهایی بازی کنه؟؟؟ هیشکی حاضر نیس با ما بازی کنه تمام
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۷ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
اگ تیم قلعه نوعی فرانسه برزیل آلمانم ببره شماها ازش ایراد می‌گیرد من پرسپولیسی دو آتیشه هستم ولی وجدانا خسته نشدین از اینهمه ایراد؟؟؟؟؟ شماها دوس دارین مربی خارجی بیاد ک کل پول ایرانو ببره همین
۶
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۵ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
نظر خانم بچه های قلعه نویی خخخخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۵ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
سلام یه فکری به حال تیم ایران بکنید وضعیت خوب نیست تو جام جهانی آبرو برامون نمیمونه، خواهشا سریع تصمیم بگیرید هنو بازی ایران-انگلیس یادمون نرفته
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
مگه این که با همین تیم ها بازی کنیم ببریم . بعدش آقای قلعه نویی بیاد بگه بیشتر بازی هامون رو بردیم . یکی نیست بهش بگه مرد حسابی مگه با کجا بازی کردی که انقدر ادعا میکنی بیشر بازی هات رو بردی و دفاعت خوب بوده . ژاپن برزیل میبره ایران هم تانزانیا
۵
۱۸
پاسخ دادن
