باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی دوستانه خود در فیفا دی مهرماه امشب ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه آل راشد شهر دبی برابر تیم فوتبال تانزانیا صف آرایی کرد و تیم ملی فوتبال ایران با ترکیبی جوان شده به پیروزی رسید.

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران

پیام نیازمند، دانیال اسماعیلی‌فر، محمدامین حزباوی، شجاع خلیل‌زاده، میلاد محمدی، سعید عزت‌اللهی، سامان قدوس، محمد محبی، امیرحسین حسین‌زاده، مهدی هاشم‌نژاد و کسری طاهری

سرمربی: امیر قلعه نویی

ترکیب تیم ملی تانزانیا

یعقوب سلیمان، پاسکال مسیندو، اسرائل موندا، باکاری موامنیه‌تو، ابراهیم عبدالله، یحیی زاید، نواتوس دیسماس، چارلز‌ام مومبا، فیصل سالم، پاول پتر، تربین الاریخیا

دقایق حساس بازی

دقیقه ۸: فیصل سالم در موقعیت تک به تک نتوانست توپ را وارد دروازه ایران کند و نیازمند توپ را به کرنر فرستاد.

دقیقه ۱۰: ارسال ضربه کرنر بازیکن تانزانیا را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۱۲: ارسال حزباوی بدون برخورد با بازیکنی به یعقوب سلیمان گلر تانزانیا رسید.

دقیقه ۱۴: محبی در محوطه جریمه روی تکل بازیکن تانزانیا به زمین خورد و داور پنالتی به نفع ایران اعلام کرد.

دقیقه ۱۷: امیر حسین حسین زاده ضربه پنالتی را وارد دروازه تانزانیا کرد و گل اول ایران را به ثمر رساند.

دقیقه ۲۰: ارسال بازیکن تانزانیا را دانیال اسماعیلی فر از محوطه جریمه ایران دور کرد.

دقیقه ۲۳: شوت عزت الهی با برخورد به بازیکن تانزانیا به کرنر رفت.

دقیقه ۲۳: ارسال ضربه ایستگاهی سامان قدوس را مدافع تانزانیا با ضربه سر به کرنر فرستاد.

دقیقه ۲۴: ارسال ضربه کرنر سامان قدوس را بازیکن تانزانیا از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۲۶: محمد محبی با پاس کسری طاهری توانست گل دوم ایران را به ثمر برساند.

دقیقه ۲۷: داور مسابقه به علت گرمای هوای دبی چند دقیقه وقت استراحت برای ۲ تیم در نظر گرفت.

دقیقه ۳۴: ارسال ضربه کرنر سامان قدوس را بازیکن تانزانیا از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۳۵: کسری طاهری در محوطه جریمه تانزانیا با برخورد با بازیکن تانزانیا به زمین خورد و دچار مصدومیت شد ، اما داور اعتقادی به پنالتی ندارد.

دقیقه ۴۵+۱: موقعیت گلزنی را بازیکنان ایران از دست دادند.

نیمه اول بازی با نتیجه ۲ بر صفر به نفع ایران به پایان رسید.

نیمه دوم بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۴۶: شوت از راه دور بازیکن تانزانیا به بالای دروازه ایران رفت.

دقیقه ۴۷: ضربه بازیکن تانزانیا بعد از برخورد با اسماعیلی فر به کرنر رفت.

دقیقه ۴۸: ارسال بازیکن تانزانیا را نیازمند از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۴۹: ضربه بازیکن تانزانیا را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۵۰: تعادل حسین زاده در محوطه جریمه تانزانیا بهم خورد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۵۳: محمد حزباوی دچار مصدومیت شده و قادر به ادامه بازی نیست و علی نعمتی به جای حزباوی وارد زمین مسابقه شد.

دقیقه ۵۷: ضربه ایستگاهی حسین نژاد به دیوار دفاعی تانزانیا برخورد کرد و موقعیت گلزنی از دست رفت.

دقیقه ۶۳: شوت علیرضا جهانبخش با برخورد به دست میلاد محمدی وارد دروازه تانزانیا شد و خطای هند محمدی گرفته شد و گل ایران پذیرفته نشد.

دقیقه ۷۳: شوت آبراه دور بازیکن تانزانیا با اختلاف کم به بیرون از دروازه ایران رفت.

دقیقه ۷۶: داور مسابقه در نیمه دوم بازی وقت استراحت گرفت.

دقیقه ۸۲: ضربه بازیکن تانزانیا را علی نعمتی دفع کرد و مانع گلزنی حریف شد.

دقیقه ۸۷: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن تانزانیا را نیازمند مهار کرد.

دقیقه ۸۸: شوت از راه دور بازیکن تانزانیا با اختلاف زیاد به بیرون رفت.

در نهایت این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به نفع تیم ملی ایران به پایان رسید.