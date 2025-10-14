مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان گفت: تنها شش کشور در جهان توان تولید دستگاه‌های خشک کن را دارند و فناوران ما با وجود تحریم‌ها آن را بومی سازی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی ـ محمد عادل مرزبان مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان گفت: شرکت ما فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ آغاز کرده است. ابتدا در بخش تحقیق و توسعه (R&D) متمرکز شدیم و جذب متخصصین دانشگاهی را در دستور کار قرار دادیم. قلب تپنده هر شرکت و هر خط تولیدی، واحد تحقیق و توسعه آن است. ما نیز به این موضوع اهمیت ویژه‌ای دادیم. امروز بالغ بر ۳۶ نفر به صورت مستقیم در شرکت ما مشغول به کار هستند و ۲۳ نفر نیز به‌صورت غیرمستقیم با ما همکاری دارند.

او افزود: یکی از تکنولوژی‌هایی که کشور ما در آن با تحریم مواجه بوده، فناوری دستگاه‌های خشک‌کن سرمایی یا فریزدرایر (Freeze Dryer) است؛ دستگاه‌هایی که در حال حاضر در بازار جهانی، جایگاه بسیار ویژه‌ای دارند و روز به روز نیز در حال رشد هستند. خوشبختانه ما موفق شدیم این تکنولوژی را بومی‌سازی کنیم. اکنون ایران به جمع معدود کشور‌هایی در دنیا پیوسته که به این فناوری دست یافته‌اند.

او بیان کرد: در روش‌های سنتی، فرآیند خشک‌کردن با تبخیر آب موجود در محصول انجام می‌شود. اما در روش فریزدرایینگ یا خشک‌کردن سرمایی، فرآیند به‌صورت "تسعید" (Sublimation) صورت می‌گیرد؛ یعنی بلور‌های یخ مستقیماً به بخار تبدیل می‌شوند، بدون آنکه به حالت مایع بازگردند. این روش تنها سه درصد افت کیفیت دارد که آن هم در برخی پارامتر‌ها ممکن است مشاهده شود؛ در حالی که پارامتر‌هایی نظیر ویتامین‌ها کاملاً حفظ می‌شوند.

مرزبانی گفت: کار ما تولید دستگاه‌های فریزدرایر است. تکنولوژی‌ای به نام IQF (Individual Quick Freezing) نیز وجود دارد که مربوط به انجماد سریع است، اما ما در مرحله بعد، محصول منجمد شده را خشک می‌کنیم. برای مثال، زرده تخم‌مرغ که کاملاً خشک شده؛ می‌توان آن را شکست و مشاهده کرد که به محض افزودن آب، مجدداً به حالت اولیه و طبیعی خود بازمی‌گردد.

مرزبانی اظهار کرد: شرکت ما موفق به محصولی شده است که با افزودن آن به آب، به شکل اولیه خود بازمی‌گردد و طعمی تازه همانند محصول تازه‌ی تولیدشده خواهد داشت. تنها در حدود یک دقیقه، محصول به حالت اولیه بازمی‌گردد. 

مدیر عامل این شرکت دانش بنیان با اشاره به برنامه‌های این شرکت برای بازار‌های منطقه‌ای چیست، گفت: در حال حاضر، تنها شش کشور در جهان توان تولید این نوع دستگاه‌ها را دارند. ما در ایران موفق به تولید ۱۹ تیپ مختلف از دستگاه فریزدرایر شده‌ایم که هرکدام دارای پایپینگ، وایرینگ و طراحی خاص خود هستند. این دستگاه‌ها در بخش‌هایی مانند نگهداری بذر‌های کشاورزی و فرآورده‌های دارویی بسیار حائز اهمیت هستند. به‌عنوان نمونه، آلمانی‌ها در دوران جنگ جهانی دوم برای نگهداری پلاسما از این تکنولوژی استفاده می‌کردند. شرکت‌های دارویی اکنون از ما خرید می‌کنند تا محصولاتشان را به‌راحتی و با حفظ کیفیت نگهداری کنند.

او بیان کرد: شرکت ما به‌عنوان تأمین‌کننده قطعات خلأ (Vacuum) در کشور شناخته می‌شود. یکی از چالش‌های ما، تأمین گیج‌های پیرانی بود که پیش‌تر در انحصار چین، اروپا، انگلیس و آمریکا بود. ما این قطعات را مهندسی معکوس کردیم و اکنون هم تولید و هم تعمیر آنها را انجام می‌دهیم. این قطعات اکنون در شرکت ما قابل تهیه و خدمات‌رسانی هستند.

 در بحث صادرات، نگهداری محصولات بدون نیاز به یخچال یا کانتینر‌های سردساز، و در دمای محیط تا ۲۵ سال، مزیتی بی‌نظیر است که می‌تواند ارزآوری گسترده‌ای برای کشور به همراه داشته باشد.

برچسب ها: دانش بنیان ، فناوری جدید
خبرهای مرتبط
تصفیه خون با فناوری پرتودهی + فیلم
تولید نخستین کاتتر شریانی بومی؛ ایران به باشگاه فناوری‌های پیشرفته پزشکی پیوست
تولید داخلی نینتدانیب؛ گامی در درمان فیبروز ریوی و پایان وابستگی به واردات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران جزء ۵ کشور برتر ساخت سیستم‌های تصویربرداری جراحی با کیفیت 4K
طراحی و تولید نخستین اندوسکوپ‌های انعطاف پذیر در ایران و غرب آسیا
راز‌های تقویت مغز با تمرینات ساده روزانه، حقایقی که باید جدی گرفت
آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور رئیس جمهور در هفته پیش‌رو/ مراسم آغاز سال تحصیلی «سیاسی» نخواهد بود
آیا حذف کربوهیدرات‌ها واقعاً به کاهش وزن کمک می‌کند؟
اوپو با گوشی جدید خود، بهترین آیفون‌ها را به چالش می‌کشد
برگزاری بیش از ۱۵۰ برنامه ویژه با حضور نخبگان در سراسر کشور
کاهش ۴۵ درصدی پوسیدگی دندان با اجرای طرح وارنیش‌تراپی در مدارس کشور+ فیلم
آخرین اخبار
کاهش ۴۵ درصدی پوسیدگی دندان با اجرای طرح وارنیش‌تراپی در مدارس کشور+ فیلم
آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور رئیس جمهور در هفته پیش‌رو/ مراسم آغاز سال تحصیلی «سیاسی» نخواهد بود
راز‌های تقویت مغز با تمرینات ساده روزانه، حقایقی که باید جدی گرفت
آیا حذف کربوهیدرات‌ها واقعاً به کاهش وزن کمک می‌کند؟
برگزاری بیش از ۱۵۰ برنامه ویژه با حضور نخبگان در سراسر کشور
اوپو با گوشی جدید خود، بهترین آیفون‌ها را به چالش می‌کشد
ایران جزء ۵ کشور برتر ساخت سیستم‌های تصویربرداری جراحی با کیفیت 4K
طراحی و تولید نخستین اندوسکوپ‌های انعطاف پذیر در ایران و غرب آسیا
جزئیات رایگان‌سازی هزینه سیم‌کشی و اتصال فیبرنوری
بومی‌سازی فناوری دستگاه‌های خشک‌کن سرمایی (فریزدرایر) در ایران با وجود تحریم‌ها
اعلام زمان انجام مصاحبه از داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
آیا پوست می‌تواند سلامت روان را نشان دهد؟!
معجون خانگی افزایش وزن برای افراد لاغر + فیلم
دلیل اجباری نبودن غربالگری بارداری + فیلم
ناسا فاش کرد: زمین در دهه‌های گذشته کم‌نورتر شده است
هشدار سازمان جهانی بهداشت در مورد افزایش مقاومت دارویی در میان عوامل بیماری‌زا
سه حمله سایبری مهم به زیرساخت‌های کشور دفع شد
آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو ابلاغ شد
سپتامبر ۲۰۲۵ سومین ماه گرم ثبت شده برای مشاهدات آب و هوای جهانی بود
ویوو، تبلتی با مشخصات عالی و قیمت رقابتی عرضه می‌کند
آرایش بیش از حد چه آثار مخربی دارد؟
آغاز ثبت‌نام دهمین آزمون انتخاب مشاوران رسمی مالیاتی ایران
اعلام نتایج نهایی پذیرفته‌شدگان استعداد‌های برتر ملی دانشگاه فرهنگیان
فرمول دمنوش ضد سرماخوردگی + فیلم
بررسی انواع زخم‌ها و نشانه‌های خطرناک آنها + فیلم
وزیر بهداشت برای شرکت در نشست کمیته منطقه‌ای مدیترانه شرقی به مصر سفر کرد
پوشش بیمه‌ای کامل مراقبت‌های تسکینی تا پایان سال ۱۴۰۴ ممکن می‌شود
کمبود بیش از ۱۵ هزار معلم تربیت بدنی در مدارس کشور
در مسیر حذف سل تا چند سال آینده قرار داریم
رونمایی از «جامع‌ترین پژوهش سقط جنین»؛ کاهش چشمگیر سقط عمدی در ایران پس از ۲۰ سال